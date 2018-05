Persecución policial por robo de vehículo terminó con tres menores detenidos

Dos menores de 16 y 17 años fueron detenidos tras una persecución policial por el robo de un vehículo en la comuna de Maipú.

El hecho se registró en avenida Del Ferrocarril con esquina Blanca, donde dos individuos realizaron el robo con intimidación del vehículo, abordando a la víctima y sustrayendo el móvil.

Se inicia una persecución que culmina en la intersección de pasaje Platón con calle Los Molles en el sector de Pedro Aguirre Cerda, sector donde abandonan el vehículo y huyen a pie, siendo detenidos por personal policial.

La víctima, que se mantuvo detenida por algunas cuadras por los delincuentes, detalló a Cooperativa que "me dio la luz roja del semáforo y se me acercan dos tipos que se ponen delante del vehículo y un tercero que se pone justo en la ventanilla y me encañonan".

"Tuve que abrir las puertas del vehículo y me hicieron conducir hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde uno de ellos se baja a comprar droga y después me dicen que baje del vehículo, a lo que yo tomo mi celular y me bajo, y salen arrancando", añadió.

El conductor no resultó con lesiones, mientras que los detenidos, que poseen antecedentes policiales, pasarán a control de detención por el delito de robo con intimidación y secuestro.