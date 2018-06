Persecución policial terminó con choque múltiple y una menor detenida

Una menor de 16 años fue detenida tras protagonizar una persecución policial, la que culminó cuando el vehículo en el que arrancaba junto a otros dos sujetos impactó contra dos vehículos en avenida La Florida con Departamental.

Tras el accidente, los sujetos se dieron a la fuga a pie, lográndose detener a la adolescente.

La camioneta que usaron en la huida la habían robado en el sector de Los Morros con Lo Martínez, en la comuna de El Bosque.

La víctima del robo del vehículo declaró que "al llegar a un semáforo en rojo se me acercaron tres personas, se subieron encima, me apuntaron con armas de fuego y me tiraron para afuera a golpes".

Al interior del vehículo sustraído fue encontrado un revolver a fogueo.

Mientras que respecto al accidente de tránsito, tres personas resultaron con lesiones de diversa consideración aunque no de gravedad.