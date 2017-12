Tras pasar Navidad en prisión, hoy formalizaron a panadero que apuñaló a delincuente

Finalmente este martes se realizó la formalización de José Miguel Painequeo por lesiones graves, tras apuñalar a un delincuente que intentó robar su panadería.

Los hechos se registraron en la madrugada del domingo en la comuna de Coronel y tras ser detenido ese mismo día, la Fiscalía pidió ampliar el plazo de detención obligango a Painequeo a pasar la Navidad en la cárcel.

Hoy, a la salida del Tribunal, el hombre remarcó que "es terrible no pasar la Navidad en la cárcel, aunque ya me la había arruinado tomando en consideración los robos reiterados que me habían realizado. Era quinta vez que me robaban en la semana, uno se aburre, tomando en cuenta el sacrificio que uno hace para poder obtener cosas".

El Tribunal de Garantía de Coronel determinó un plazo de tres meses para la investigación y el propietario de la panadería quedó con firma quincenal y con la prohibición de acercarse al delincuente al que apuñaló.

Formalizaron por lesiones graves a José Miguel Painequeo, panadero de Coronel que apuñaló a delincuente tras entrar a robar a su Panadería Rosita. Quedó con firma quincenal y prohibición de acercarse él al presunto antisocial. "Era quinta vez en la semana que me robaban", dijo. pic.twitter.com/zmSZPNOBua — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 26 de diciembre de 2017

¿Hubo legítima defensa?

El fiscal del caso, Cristian Muñoz, sostuvo que no pudieron corroborar que el hombre intentara robar la panadería debido a que, según la investigación, la agresión ocurrió en la calle.

Muñoz relató que "hay antecedentes de que está agresión fue en la vía pública. La víctima estuvo en riesgo vital, también hay colaboración por parte del imputado, quien dio una declaración de los hechos. Básicamente, señaló que él había sentido ruidos en su local, y habría entendido que esta persona estaba robando en su local", según cita Soy Concepción.

En esa línea, el fiscal manifestó que "no hay antecedentes de que la víctima estuviera robando en su local. Tenemos un testigo presencial que da otra versión de los hechos y que ratifica que la víctima fue agredida con un cuchillo. Pero en todo caso, ambas versiones están siendo analizadas por el Ministerio Público, tanto por si hubo ingreso al local, que no está acreditado y las lesiones de arma blanca, en las que está trabajando Labocar y la SIP".

Frente a este escenario, sostuvo el fiscal, "no se puede considerar (legítima defensa), porque no hay antecedentes de que haya entrado a robar. La víctima no tiene ningún arma en su poder. Básicamente por declaraciones de testigos, él estaba tomando cerca de la panadería y quizás hubo una confusión por parte del imputado, quien entendió que estaba robando, pero para acreditar eso no existen antecedentes para la legítima defensa y las pruebas biológicas levantadas dicen que la agresión fue en la calle".