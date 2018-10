Ex Presidente Frei por plebiscito: La gente creía que no se iban a respetar los resultados

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recordó la jornada del plebiscito de 1988 que marcó el triunfo del "No" y la derrota de la dictadura de Augusto Pinochet en las urnas.

En conversación con Cooperativa, uno de los impulsores del Comité Pro Elecciones Libres en esa época aseguró que había mucha desconfianza en la gente de que se respetaran los resultados de los comicios.

"En ese tiempo todavía existía mucho miedo y la gente no estaba convencida de que pudiéramos tener una elección libre. Toda la gente pensaba que iba a pasar lo mismo que con la votación del 80 (por la Constitución), entonces había mucha desconfianza", comentó el ex jefe de Estado.

"La gente creía que no se iban a respetar los resultados, que la inscripción no iba a ser transparente, pero eso cambió y fueron más de siete millones los que se inscribieron y votaron", añadió.

Sobre su participación en particular ese 5 de octubre, el ex Mandatario recordó que le tocó recorrer los locales de votación en Santiago -como parte del Comité Pro Elecciones Libres- para que la gente tuviera acceso a los locales y facilidades para votar.

"(Había) miles y miles en las calles, haciendo colas para votar, un ejemplo republicano, porque fue el país entero que se movilizó. Por el Comité de Elecciones Libres me tocó trabajar junto a todos los partidos de la Concertación para tener apoderados en todas las mesas para defender los votos hasta el último minuto", sostuvo.

"Estos han sido los mejores 30 años de Chile"

Además, desestimó los cuestionamientos de los críticos al proceso posterior a la dictadura.

"Los que me vienen a decir que la alegría no llegó, que todo se ha hecho mal, todas las lamentaciones, yo solamente les digo: estos son por lejos los mejores 30 años de la historia de Chile, no hay años mejores en la historia de Chile, cambió este país, le dimos estabilidad, respeto a los derechos humanos, se hizo todo en paz, sin poner en riesgo todo lo que estábamos haciendo", aseveró.

"La transformación que experimentamos, el tamaño de nuestra economía, toda nuestra infraestructura, todos los indicadores sociales y económicos, todo el mundo internacional dice que las cifras que tenemos de Chile no la habíamos tenido nunca en nuestra historia", recalcó Frei.

Asimismo, el otrora Mandatario rindió un homenaje a Cooperativa y destacó su rol decisivo para el plebiscito.

"Quiero saludar a Cooperativa, porque ahora que todos se adjudican el triunfo, Cooperativa fue el medio que luchó los 17 años, sus periodistas maltratados, cuantas veces la radio fue clausurada. La Cooperativa fue uno de los principales bastiones para luchar contra la dictadura y fue decisiva, a mi juicio, en que triunfara el 'No'", concluyó.