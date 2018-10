Presidente Piñera: Ningún contexto justifica las violaciones a los derechos humanos

En el marco de la conmemoración por los 30 años del plebiscito, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que el contexto no justifica las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Durante un acto realizado en la mañana de este viernes en La Moneda, el Mandatario aseveró que "no sólo fue un triunfo del 'No', el 5 de octubre de 1988 fue un día luminoso y esperanzador para nuestra democracia. Después de largos 16 años de régimen militar, ese miércoles 5 de octubre representó un gran triunfo para nuestra democracia y abrió las puertas hacia una transición ejemplar que nos permitió recuperar nuestras libertades, amistad cívica y respeto por los derechos humanos".

Además, manifestó que "quiero reafirmarlo una vez más y en forma fuerte y clara: Ningún contexto justifica ni justificará jamás los atropellos a los derechos humanos, los que deben ser sagradamente protegidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia".

"Pero eso no significa que no podamos analizar cómo y porqué perdimos nuestra democracia. Los países necesitan memoria para no olvidar pero también historia para aprender", recalcó el Mandatario.

"El gobierno militar restringió severamente nuestras libertades y cometió graves violaciones a los derechos humanos", reiteró.

Remarcó también que "es justo reconocer que un grupo visionario de chilenos, entonces opositores al régimen militar, resolvieron enfrentar en forma pacífica, a través de las urnas, con un lápiz y un papel, el desafío y la misión de recuperar nuestra democracia".

"También es justo recordar -precisa- que aunque sin las garantías necesarias, el Plebiscito del 5 de octubre estaba contemplado en la Constitución de 1980".

Ausencia de la UDI

Varias autoridades de Gobierno asistieron al acto en el Patio de las Camelias, algunos que incluso participaron activamente en la campaña del Sí, como los ministros del interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, además de sus pares de Justicia, Hernán Larraín, de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y la vocera Cecilia Pérez, entre otros.

No obstante, resaltó la ausencia de la directiva de la UDI, marcada porque días antes su timonel, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que volvería a votar por el "Sí".

Aquello no fue impedimento para que participara, por su cuenta, el diputado Jaime Bellolio, quien recuerda que no tenía edad para votar en ese año: "Si bien es cierto que aquí algunos puedan decir 'votamos que Sí, ¿cómo vamos a ir una conmemoración del No?', pueden ver que esto (el acto) no fue con chaya, no se repartieron chapitas del No, esto era una reflexión sobre lo que ha significado el triunfo del No para la construcción de la democracia".

En ese marco, fustigó que "hay algunos políticos de la 'vieja escuela' que insisten en ver la política por el espejo retrovisor, y lamento que la presidenta de mi partido y otros miembros de la directiva hayan decidido no venir".

El Mandatario estuvo acompañado por ministros y parlamentarios y dirigentes oficialistas, menos de la UDI. (Foto: ATON)

RN: Desbordes defiende su participación

Por su parte, Mario Desbordes, presidente RN, quien en 1988 tenía 19 años y reconoce que votó por el Sí, defendió su asistencia al acto en la sede de Gobierno.

"La gente que triunfó ese día ganó legítimamente, de manera democrática, y eso se reconoce, pero nadie tiene la superioridad moral para decirme que no me puedo venir a sentar a conmemorar una fecha tan importante, de la que estamos todos de acuerdos que se participó democráticamente", manifestó.

Evópoli fustigó ausencia de la oposición

La vocera de Gobierno había comentado que desde un principio estaba considerado que desde la oposición no iban a asistir, pero finalmente el Presidente Piñera les extendió la invitación; no obstante, ninguno llegó hasta La Moneda.

El senador de Evópoli Felipe Kast se refirió a ello comentando que "cada uno es libre de poder asistir adonde quiera", pero criticó: "Habla mal que la oposición no haya estado hoy acá".

El 5 de octubre de 1988 "no sólo ganaron aquellos que ese día marcaron 'No', sino que Chile entero", concluyó.