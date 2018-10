Rodolfo Seguel: Ninguno de nuestra generación hizo algo por un cargo; queríamos la democracia

El ex diputado de la DC Rodolfo Seguel, dirigente sindical durante la dictadura que en 1983 encabezó las primeras protestas contra Augusto Pinochet, sostuvo en Cooperativa que "ninguno de nuestra generación hizo algo por un cargo" al recordar la gesta que culminó con el triunfo del "No" en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el ex parlamentario remarcó que "falta en Chile lo que en nuestros tiempos sobraba, que era testimonio y deseos de hacer cosas por lo demás sin esperar recompensa. De nosotros, nadie, ninguno de nuestra generación hizo algo por un cargo, nadie cobraba, nadie pedía un viático, nadie pedía plata".

Seguel añadió que "nadie quería ser alcalde, nadie quería ser concejal, consejero regional, diputado, senador o Presidente de la República. Todos queríamos la democracia y no nos preocupábamos de qué partido era el de al lado. Es muy chocante ver lo que ocurre hoy día".

Sobre los actos de celebración del plebiscito, el ex dirigente sindical apuntó que Sebastián Piñera "tiene el legítimo derecho de participar en lo que él quiera, ahora, si lo reciben, es otro problema. Si él quiere ir el 5 a Bulnes (al acto de la oposición), es problema de él, yo no sé cómo lo irán a recibir. Si él quiere ir a la Católica, que vaya, está en su legítimo derecho".

A juicio del ex diputado Seguel "sería feo, para ser bien honesto, que él, en La Moneda, haga un acto recordando el 5 (de octubre). No sé si va a recordar a los que perdieron, a los que ganaron, a los ambiguos, a los sí pero no".

"Yo creo que es ambiguo, porque él tiene que decir claramente 'yo quiero ir a participar al acto del 5 en Bulnes y quiero ir como un chileno más y estar ahí', pero no ser ambiguo, no hay que esconderse en La Moneda. La Moneda está abierta para todos los chilenos", remarcó.

Respecto a la enfermedad que venció, Seguel apuntó que "la lucha contra el cáncer es más difícil que la lucha contra la dictadura, porque a la dictadura yo la veía, no sabía si me iban a degollar o no, pero sabía que podía ocurrir".

"Yo no sabía que tenía cáncer en mi cuerpo y no sabía el nivel que tenía, no sabía que tenía cuatro meses de vida por delante y que tenía un tumor inmensamente grande, yo no sabía que tenía metástasis en mi cuerpo y me lo descubrieron", concluyó.