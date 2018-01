Abogada y esposa de José Antonio Kast hizo que Arjona fuera trending topic

Ricardo Arjona se convirtió en trending topic este martes en la mañana. No se trataba de una noticia sobre el cantautor y, para algunos, trovador guatemalteco, sino por una entrevista a la abogada Pía Adriasola.

La profesional y cónyuge del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, dio una entrevista a El Mostrador sobre su ponencia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Identidad de Género.

"La 'ideología de género' busca destruir el modelo binario tradicional. Lo trata como que fuera lo peor. Como que no tuvieras derecho a mirar eso como la cosa maravillosa que es. De alguna manera se ve en todo lo que es cultural, como en la propaganda o la promoción, desde lo que son las películas, del 'desprincesamiento'", dijo Adriasola.

¿Dónde sale Arjona al baile? La mujer y madre de nueve hijos usó de ejemplo al artista guatemalteco en la relación del hombre, la sexualidad, el placer y el afán reproductivo.

En la misma entrevista en que Sebastián Piñera dijo que había visto en vivo a Los Beatles, Kast dijo que su concierto favorito de la vida fue uno de Arjona.

Estas son las frases que hicieron TT al poeta:

"Queremos levantar el sentido para que muchas personas vean el vacío que produce el uso indiscriminado de la sexualidad sin sentido. Una de las personas que yo siempre digo que mejor lo reconoce es Ricardo Arjona".

"Si tú ves el historial de sus canciones, ya cuando al final llega a decir 'por favor acompáñenme a estar solo, no quiero más guerra con esta cuestión', es porque el hombre se ha dado cuenta de que no encontró ninguna felicidad y, al revés, se le produjo un vacío interior tremendo, porque somos seres humanos y no animales".

"Llama la atención es la evolución de Ricardo Arjona. Tú ves las primeras canciones y tú dices 'este gallo es un mujeriego de tomo y lomo, con todo lo que canta, claramente él se dedica a disfrutar de las mujeres'.

"Después de todo un proceso, él llegué a la reflexión de poner en una canción 'acompáñame a estar solo y sé mi ángel de la guarda', es como decir no me toques y no me dejes tocar, porque necesito encontrarme a mí mismo al final".

"Esto son como elucubraciones, nunca he hablado con Ricardo Arjona, pero de alguna manera uno puede tomar un ejemplo de lo que es una persona que canta. A mí me llama la atención que Arjona llegue a esta canción: 'Acompáñame a estar solo'".

Videos del Arjona pre evolución y sexualizado: