Castro criticó intento de revivir reforma a isapres del primer Gobierno de Piñera

Castro sostuvo que la iniciativa "no resuelve ni las preexistencias, ni las discriminaciones por edad, ni los precios de salud abusivos de las isapres".

El diputado socialista Juan Luis Castro, quien presidirá la Comisión de Salud de la Cámara Baja, criticó que el Ejecutivo quiera revivir el proyecto de reforma a las isapres que no contó con los votos necesarios para su aprobación durante el anterior Gobierno de Sebastián Piñera.

Dentro de los 12 proyectos a los que el Gobierno les puso urgencia hay dos de la administración Bachelet -el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el proyecto de reinserción social juvenil-, una moción parlamentaria -el proyecto de identidad de género- y nueve del primer Gobierno de Sebastián Piñera, como la Ley de Migraciones y la citada reforma a las isapres.

"No me parece correcto revivir un proyecto rechazado, frustrado y que tuvo razones la Cámara, en ese entonces, más que suficientes (para no aprobarlo)", apuntó Castro.

El parlamentario sostuvo que la mencionada iniciativa "no resuelve ni las preexistencias ni las discriminaciones por edadni los precios de salud abusivos de las isapres".

"Yo le quiero pedir al Presidente Piñera y a todo su equipo que no actúe con arrogancia", agregó el ex líder del Colegio Médico.