Identidad de Género: Diputada Hoffmann se abre a inclusión de menores de edad

La diputada UDI María José Hoffmann se abrió a la posibilidad de incluir a menores de edad en el proyecto de Ley de Identidad de Género, si se asegura el consentimiento de los padres y la supervisión de un profesional.

Aunque la parlamentaria de Chile Vamos aseguró a La Segunda que para ella "éste ha sido un mal proyecto desde el inicio", dijo que estaría dispuesta a votar a favor de la indicación con la garantía del apoyo de los padres o tutores del menor.

"Creo que si los padres acompañan la decisión y un juez, escuchando a profesionales de la salud, puede tomar una decisión, pensando siempre en lo mejor para esa persona que está sufriendo, es una posibilidad que para mí debe ser muy estricta, pero posible", afirmó.

Hoffmann se une así al diputado Jaime Bellolio, quien el martes aseguró no tener problemas con la posibilidad de incluir a menores en el proyecto, bajo las mismas condiciones expresadas por Hoffmann.

"Cada parlamentario tiene el legítimo derecho de poder plantear dudas constitucionales, a mí me parece que no lo es, por eso es que aprobé y redacté esa indicación en la Cámara de Diputados, toda vez que era distinta a la que proponía el Gobierno que quería dejar afuera de esa decisión a los padres, cosa que me parecía que era ridícula", dijo el diputado Bellolio, líder de la disidencia gremialista.

El oficialismo se ha visto dividido en los últimos días por la posibilidad de que la iniciativa habilite que jóvenes entre 14 y 18 años modifiquen su sexo registral.

Las renovadas posturas de ambos diputados contrastan con la amenaza de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de recurrir al Tribunal Constitucional si se "vulnera el concepto de identidad".

Bellolio descartó que la idea de incluir a los menores en la ley sea inconstitucional y aseguró que él mismo nunca ha "aprobado cosas que sean inconstitucionales".

Qué dicen sus pares

Otros parlamentarios de la UDI no parecen tan resueltos frente a la nueva opción, argumentando que cambiar el género registral es un trámite complejo, en especial para menores de edad.

El vicepresidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez está de acuerdo con las aprensiones de Hoffmann y Bellolio, pero dijo creer "que a los 14 la decisión es prematura y puede ser dañina para el niño".

En la misma línea, el diputado Renzo Trisotti dijo que no está de acuerdo con la modificación, pero asegura que hará su resolución "una vez que conozca el texto aprobado en la comisión mixta".

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hizo eco de las declaraciones del titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y confirmó que el proyecto "por cierto que va a ser con menores".