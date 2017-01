Lagos por elección de intendentes: No es ético que parlamentarios postulen

El candidato presidencial del PPD, Ricardo Lagos, planteó como un asunto ético que los parlamentarios no deben postular a gobernadores regionales (intendentes) en las elecciones este 2017.

El ex Mandatario sostuvo que "lo que se ha planteado por parte de algunos parlamentarios que podrían postular siendo parlamentarios no me parece aceptable".

"Es el tipo de situaciones que significan una desconfianza hacia la actividad pública, no es ético", recalcó.

Al contrario, los parlamentarios regionalistas llamaron al Gobierno a apurar el envío del proyecto de ley orgánica para la elección este año y pidió a los candidatos presidenciales dejar de lado los cálculos políticos.

"Es por lo mismo que hacemos el llamado no solamente a aquellos que aspiran a llegar a La Moneda, que hacen cálculos electorales, entiendo que Chile será descentralizado o no será desarrollado, y en ese sentido el emplazamiento es fuerte y claro para los efectos que el Gobierno envíe, como comprometió, la ley orgánica durante el mes de enero para asegurar la elección de gobernadores regionales durante este año", aseveró el senador de RN, Francisco Chahuán.

"Hay privilegios que no se pueden aceptar"

Lo que traba un acuerdo para que el Gobierno envíe el proyecto de ley orgánica constitucional para la elección de gobernadores regionales son las inhabilidades que deberían tener o no los parlamentarios para postular, respecto a si siguen en el escaño en caso de que les vaya mal.

Uno de los interesados en ser candidato en Valparaíso es el diputado PPD Rodrigo González, quien declaró que "si no pueden participar parlamentarios y ese es el requisito, bienvenida sea fórmula".

"Hay privilegios que no se pueden aceptar", sostuvo.

A su vez, en las cenas que sostuvo con la UDI y Renovación Nacional en su residencia de San Damián en las últimas semanas, el ex Presidente Sebastián Piñera se ha mostrado partidario de que no haya elección de gobernadores regionales este año, según da cuenta el periodista de Cooperativa, Jorge Espinoza Cuellar.

Esto debido a que la Nueva Mayoría tendría la ventaja de presentar como candidatos a recientes ex autoridades de reconocimiento mediático y que lo mejor sería que la primera elección coincida con las Municipales del 2020, cuando -suponen en Chile Vamos- la derecha esté en el gobierno y pueda potenciar a sus propias figuras.

Mientras no haya acuerdo, no hay proyecto de ley orgánica y, cuando queda solo una semana para cerrar el año legislativo, el análisis de varios parlamentarios es que no tiene sentido que el Gobierno ingrese una propuesta ahora si prácticamente no se va a poder analizar sino hasta marzo.