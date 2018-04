Timonel RN: Si Piñera se juega por un punto de vista, la alternativa no es buena

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que dialogará con los parlamentarios de su partido a objeto de conseguir apoyo para la propuesta del Gobierno respecto al proyecto de ley de identidad de género.

El lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, oficializó la postura del Ejecutivo frente a este tema en la comisión mixta del Congreso: los menores de 14 años quedan fuera, y para los adolescentes entre 14 y 18 años se permite el cambio de sexo registral, pero no la intervención quirúrgica ni el tratamiento hormonal.

"Le hemos propuesto a la comisión mixta un camino de solución que, creemos, recoge un amplio consenso, que no está en ninguno de los extremos, que deja claridad de que con los niños no se puede proceder", dijo Larraín.

Al mismo tiempo, la propuesta "abre una posibilidad para los adolescentes, de manera que éstos puedan, con sus padres, ir al juez de familia y buscar una solución que, de todas maneras, podrá ser revertida una vez que sean adultos", señaló el ex líder gremialista.

"Vamos a conversar con los diputados", afirmó Desbordes, quien la semana pasada se había declarado partidario de una solución como la descrita.

"A mí, por lo menos, me parece que es necesario, que es importante, (entender) que si el Presidente se juega por un punto de vista, la alternativa no es buena", afirmó.

En dicho sentido, "se va a conversar con los parlamentarios para ver la posibilidad de apoyarlo (el texto)", pero reconociendo que "los parlamentarios están en libertad de acción en este tipo de proyectos", insistió.

La disputa en Chile Vamos

La inclusión de menores en el sexo registral es rechazada por la mayor parte de la UDI y por sectores de RN; es apoyada por otro grupo de Renovación Nacional y por Evópoli.

No obstante, el hecho de que el timonel Francisco Undurraga dijera el fin de semana haber ganado la "confrontación de ideologías" en este asunto removió las aguas e incluso se discutió el lunes en el comité político, aunque al final no quedó claro si hubo o no disculpas del partido del ala liberal del bloque.

"Ha habido molestia por las declaraciones de algunos dirigentes de Evópoli... La gente de Evópoli reconoce que no fueron buenas declaraciones", comentó a este respecto Mario Desbordes.

En tanto, Leopoldo Pérez, jefe de bancada de diputados de RN, anunció ayer, públicamente, que no haría "ningún esfuerzo para tratar de explicar y dar a conocer la propuesta del Gobierno respecto a identidad de género".