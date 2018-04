Van Rysselberghe: No tendría sentido cambio de sexo registral sin tratamiento hormonal

La timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó en El Diario de Cooperativa que no tendría sentido un cambio de sexo registral sin tratamiento hormonal, insistiendo en que se debe dejar a los menores de edad fuera de la Ley de Identidad de Género.

La senadora, contraria a la inclusión de menores en la ley, explicó que "acá a un adolescente que se cambia de sexo no tiene ningún sentido y no está prohibido en la ley que se generen tratamientos hormonales. A un niño de 14 años, si se cambio de nombre de hombre a mujer, le vas a generar un bloqueo a la pubertad y después le vas a dar tratamientos hormonales para cambiar su aspecto físico".

"No tiene ni un sentido que una persona que se cambia de nombre de Pedro a Sandra se cambie el nombre y no se cambie el aspecto físico, sin que necesariamente se tenga que hacer un tratamiento quirúrgico, porque, eso sí, la cirugía está prohibida en Chile. Pero eso no es sano, no es sano el bloquear la pubertad, no es una enfermedad", aseveró.

Van Rysselberghe manifestó que "la pubertad es una etapa del desarrollo normal de los seres humanos. Entonces, no estoy diciendo que no se cambien de sexo, lo que estoy diciendo es que la persona se desarrolle, que genere su crecimiento normal, desarrollo natural de pubertad, que crezca, se desarrolle, y si la disforia continúa, ayudémoslo a que se cambie de sexo".

Además, aseguró que "a mí y a la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos, tanto diputados como senadores, están de acuerdo con que esto debiera ser un proyecto que fuera sólo para mayores de edad, porque los niños no tienen la madurez necesaria para tomar una decisión como ésta".

"No tienen la autonomía plena, que legamente en Chile se determina a los 18 años. Hay que dejarlos fuera de esto, acompañarlos, generarles los apoyos, las instancias de ayuda necesaria, pero postergar el cambio de sexo (registral) para después de la mayoría de edad", insistió.