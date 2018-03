Alejandro Navarro se tomó con humor su fracaso con el inglés

El senador Alejandro Navarro se tomó con humor su error al intentar mencionar uno de los discos más populares de los Red Hot Chili Peppers.

En plena sesión del Senado, el ex candidato presidencial intentó citar el disco "Californication", pero su inglés no fue lo más certero y las burlas por redes sociales no tardaron en llegar.

Este viernes, el parlamentario reaccionó en su cuenta de Twitter bromeando con el asunto.

"'Sorry, I don't speak English', aquí les dejo la canción más escuchada del día, mientras estoy evaluando la propuesta de Open English", escribió el legislador en su red social en alusión a una conocida plataforma de enseñanza de ese idioma.

