Alejandro Navarro denunció suplantación y amenazas de muerte en redes sociales

El senador Alejandro Navarro acusó haber sido víctima de suplantación de identidad y recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.

Según publicó en su página web, el legislador interpuso una denuncia criminal en la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones tras "ser víctima del uso malicioso de su fotografía, nombre personal y de usuario de su cuenta de Twitter".

Navarro explica que todo comenzó con un tuit que supuestamente publicó en su perfil el pasado 13 de enero que decía: "El gobierno entrante debería entregar un bono de ingreso a cada inmigrante en situación de insolvencia, además cada chileno remunerado debería aportar de $2.500 a $5.000 pesos mensuales para crear un fondo de ayuda solidaria para el inmigrante por lo menos por 12 meses seguidos; marquemos la diferencia de una vez por todas y ayudemos a nuestros compañeros que tanto lo necesitan".

Ante ello, aclaró que "dicho mensaje jamás ha salido de mi cuenta, por lo que descartamos un hackeo de la misma".

Navarro dice haber sido víctima de uso malicioso de su fotografía, nombre personal y de usuario de su cuenta de Twitter.





"Acontece que lo que se ha difundido es, al parecer, una 'impresión de pantalla' o 'pantallazo', con el formato de mi cuenta de twitter @senadornavarro, la cual ha sido modificada, seguramente con un programa de Photoshop o similares, insertando el mensaje mencionado", detalló.

Acusa que aunque el presunto tuit tiene fecha de hace dos meses, "los insultos y amenazas por la fotografía con el mensaje falso los hemos recibido en las redes sociales desde comienzo de la segunda semana de marzo".

"Esto ha pasado todo límite y le puede pasar a cualquier ciudadano. Por eso siento que si no hago esta presentación se crea una sensación de impunidad. Aquí se debe marcar un precedente porque suplantar la identidad de una persona e inventar comentarios con el fin de que se le haga un daño no es un juego, es un delito que va en contra de la Constitución, la que asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la personas", expresó el ex candidato presidencial.