Alejandro Navarro: "Si Maduro me llama a ser su soldado, voy inmediatamente"

El senador y candidato presidencial del partido País, Alejandro Navarro, afirmó que está dispuesto a ir a Venezuela para defender, en condición de "soldado", al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Si Maduro me llama a ser su soldado, yo voy inmediatamente", dijo Navarro este viernes en una entrevista con la radio Oasis; palabras que recuerdan las declaraciones que dio en el mismo sentido, a inicios de esta semana, Diego Armando Maradona.

"A Nicolás lo conozco hace mucho tiempo y comparto su pensamiento. (...) Estoy seguro que le pasará lo mismo que le pasó a Allende", agregó el legislador, ex militante socialista y ex líder del MAS.

J.A. Kast: "Vergonzoso"

Sus dichos provocaron que, a través de Twitter, otro candidato presidencial, José Antonio Kast, considerara "vergonzoso" que Navarro apareciera "apoyando abiertamente la violencia de la Dictadura de Maduro".

El aludido no tardó en responder, y apeló al respaldo de la "familia militar" al ex militante UDI: "Vergonzoso me parece ser proclamado por violadores de DDHH en Chile, entonar estrofa infame de nuestro himno y defender Dictadura de Pinochet".