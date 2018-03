Cámara de Diputados pide explicaciones al Gobierno por dineros para el Senado

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), pidió explicaciones al Gobierno por los 2.100 millones de pesos que -vía decreto- transferirá al Senado para financiar la incorporación de nuevos parlamentarios.

El compromiso del Ejecutivo era que el aumento de parlamentarios, en virtud de la reforma al sistema electoral que puso fin al binominal, sería de costo cero para el Estado, pero La Moneda transferirá el mencionado monto a la Cámara Alta para que haga frente a la incorporación de los nuevos senadores, cinco más a partir de este domingo, según informó La Tercera.

Ante esto, en declaraciones recogidas por Cooperativa, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, reconoció que el compromiso del Ejecutivo finalmente no se pudo cumplir.

"La explicación al respecto hay que buscarla precisamente en la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto y en cómo ésta se fue dando. Efectivamente, lo que nosotros aspirábamos es que tuviese costo cero y de que el aumento de los parlamentarios, de la cantidad de parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pudiese ser absorbido directamente por los ahorros que cada una de las cámaras podía hacer", explicó.

De la Fuente agregó que "lamentablemente, no obstante el gran esfuerzo que hicieron ambas Cámaras, esto no se pudo".

A su vez, el diputado Espinoza sostuvo que "cuando fue esta discusión en el marco de las tratativas previas a la votación de la Ley de Presupuesto, el Gobierno nos hizo saber que ellos estaban llanos a otorgarnos recursos bajo la vía de recurso que vayan en el marco de la instalación del nuevo Parlamento y eso, para nosotros, hubiese sido a lo mejor un alivio de no haber tenido que bajar ningún solo peso en otro tipo de asignaciones, pero nosotros no lo aceptamos".

"Pero sí creo que el ministro (de Hacienda, Nicolás) Eyzaguirre y el director de Presupuestos (Sergio Granados) tienen que darle una explicación al país por este tema", afirmó el presidente de la Cámara Baja.

Zaldívar evitó pronunciarse sobre los dineros

Desde el Senado, su presidente Andrés Zaldívar (DC) -quien desde la próxima semana asumirá en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias- evitó pronunciarse respecto de esta inyección de recursos a la corporación.

"No voy a decir nada, no conozco las críticas, no puedo hacer ninguna declaración. No puedo informar ahora, porque no tengo antecedentes. Consulten a la Dirección de Presupuestos, ellos tienen todos los antecedentes", declaró.

Eventual acuerdo por presidencias de la Cámara Baja

En paralelo, en la Cámara Baja se mantiene la discusión la futura presidencia de la corporación y de las comisiones, donde los diputados de la Democracia Cristiana abandonaron la negociación asegurando que llegaron hasta lo mínimo que pueden ceder.

La última postura de la falange es asumir dos presidencias en estos próximos cuatro años, una vicepresidencia y cerca de 17 presidencias de comisiones en el mismo periodo.

Uno de los negociadores del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, indicó que "si es que nada se mueve, podría perfectamente llegarse a un acuerdo de dos presidencias para el Partido Socialista y dos presidencias para la DC".

"El resto de los partidos estarían de acuerdo, porque en un proceso de negociación se van cumpliendo diversos objetivos. El resto de las fuerzas han considerado que han avanzado en los objetivos que se han planteado y, por lo tanto, no tienen problemas en este momento", aseveró.

Continúa la negociación para definir las últimas comisiones y, a la espera de la ratificación del acuerdo, el nombre de Maya Fernández (PS) suena para ser la primera presidenta de la Cámara Baja en el nuevo periodo.