Cámara pide que Cancillería exija disculpas de Cuba por veto a diputados

La Cámara Baja aprobó este jueves un proyecto de resolución -un pronunciamiento formal de la Corporación- que exige a Cuba pedir disculpas a Chile por negar el ingreso a la isla a los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Miguel Angel Calisto (Democracia Cristiana).

Luego que los legisladores fueran impedidos de entrar a ese país y deportados, respectivamente, cuando viajaron el jueves 8 de marzo para participar en la entrega del premio Oswaldo Payá, el texto aprobado hoy solicita que el Presidente Sebastián Piñera instruya "al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de que adopte las medidas necesarias para que el Gobierno de Cuba exprese sus disculpas frente a la expulsión de diputados chilenos de dicho país".

La iniciativa fue respaldada por 83 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones.

Previo a la votación en Valparaíso, y a pedido del legislador independiente (ex DC) René Saffirio, se reveló la manera en que Bellolio avisó al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, de su fallido viaje a La Habana.

"Cada uno de los diputados que salen del país tiene la obligación constitucional de informar a la Cámara o, en su defecto, requerir su autorización", recordó Saffirio previo a su petición: "Quiero que usted, señor secretario general, informe a la Sala acerca de si el diputado Bellolio solicitó o informó su viaje fuera del país", expresó.

"El señor diputado Jaime Bellolio", reveló Landeros, "me envió mediante un (mensaje de) WhatsApp, un correo, con la información de que salía del país antes de que esto ocurriera".

Tras esto, la diputada comunista Camila Vallejo, insatisfecha con la respuesta del secretario, tomó la palabra y, dirigiéndose a la máxima autoridad de la Cámara, la socialista Maya Fernández, manifestó: "Presidenta, ésa no es una respuesta. Perdón que lo diga. Seamos serios".

En medio de la discusión, el propio Bellolio respondió a los cuestionamientos de Vallejo diciendo que "el gobierno cubano me informó por WhatsApp que tenía prohibición, así que, para que se pongan de acuerdo entre ustedes (los comunistas), seamos serios".

Efectivamente, Bellolio denunció que, al momento de tomar el avión desde Miami para viajar a La Habana, fue informado a través de un mensaje de WhatsApp, que luego publicó en redes sociales, de que no podía embarcar porque "no le será admitida su entrada en Cuba", medida adoptada "por orden de las autoridades migratorias cubanas".

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK