Diputados esperan que Fiscalía no encuentre sorpresas en revisión de asesorías

Los jefes de bancada de la Cámara de Diputados esperan que el Ministerio Público no se encuentre con ninguna sorpresa al revisar las asesorías externas parlamentarias contratadas en los últimos años, pese a que la información está publicada en la web oficial de la Corporación.

Los antecedentes pedidos a los diputados por la Fiscalía incluyen el nombre del solicitante, los datos de los asesores, los temas tratados y los montos cancelados desde 2011 hasta 2015.

El jefe de la bancada DC, Fuad Chahín, afirmó que "me he encontrado con algunas sorpresas, como por ejemplo, no tenía idea que podían haber algunas asesorías verbales hasta el año 2015, yo ni siquiera tuve noticias de aquello, siempre entendí que la asesoría tenía que consistir en informes escritos. Espero que no exista ningún tipo de sorpresa, pero no se lo puedo garantizar".

En Renovación Nacional, su jefe de bancada, Germán Becker, expresó que "nadie puede poner las manos al fuego por algo que no ha visto, pero sí yo puedo decir que el Comité de Asignaciones Parlamentarias y las auditorías que nos hacen a nosotros estaban siendo muy al día y todo el tiempo se estaba viendo el tema de las asesorías y yo creo que, en general, no van a haber sorpresas".

Reajuste de tres por ciento

La Cámara Baja explicó que el reajuste del tres por ciento de los gastos en asignaciones estaba en el presupuesto del Congreso fijado por el Gobierno.

El secretario Miguel Landeros detalló que "ese tres por ciento es para toda la administración del Estado, después el Consejo de Asignaciones Parlamentarias dice, con cargo a esos fondos que ya están en la Ley de Presupuestos, si puede ocupar este tres por ciento o no. Si me dice no ocupa ese tres por ciento, eso queda en el saldo final de caja y yo tengo que devolverlo al Fisco".

Esta diligencia fue encargada por los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra tras la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI Lily Zúñiga sobre presuntas triangulaciones de dinero con asesorías pagadas con sobreprecio a personas vinculadas a la bancada gremialista.