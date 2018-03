Frente Amplio frustró condena corporativa de la Cámara Baja por ataque a José Antonio Kast

La Cámara de Diputados no logró unanimidad para aprobar un acuerdo presentado por el Evópoli Francisco Undurraga que buscaba condenar corporativamente la agresión sufrida ayer miércoles en la Universidad Arturo Prat, de Iquique, por el ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Luego que en la Sala no se lograra la unanimidad tras una solicitud de la diputada UDI (ex partido del diputado Kast) María José Hoffmann, quien habló al inicio de la sesión, en la reunión de comités, la bancada del Frente Amplio rechazó condenar corporativamente la agresión sufrida por el ex parlamentario.

"Leímos con preocupación, con mucha preocupación y también con dolor, las declaraciones del Frente Amplio, quienes usan como argumento que esto fue una provocación. Ése es el mismo argumento que usan los hombres maltratadores de mujeres y eso es inaceptable", afirmó la diputada.

La parlamentaria criticó al Frente Amplio remarcando que "ayer entregaron mar y no condenaron la violencia, ¿qué les pasa? Nosotros pedimos que esta Sala condene estos hechos de violencia".

En tanto, el diputado Guillermo Ramírez, también UDI, expresó a través de su cuenta de Twitter que "no hay vocación democrática en el Frente Amplio. Justifican lo que ocurre en Venezuela, Cuba y ahora esto".

El Frente Amplio no dio la unanimidad que se requería para que la Cámara de Diputados formalmente repudiara el ataque que ayer sufrió @joseantoniokast.



No hay vocación democrática en el Frente Amplio. Justifican lo que ocurre en Venezuela, Cuba y ahora ésto. — Guille Ramírez (@GmoRamirez) 22 de marzo de 2018

Los diputados de la UDI colgaron en la parte posterior de sus computadores en la Sala de la Cámara Baja papeles con la leyenda "no más violencia ideológica", para solidarizar con el ex diputado y ex militante del partido.

José Antonio Kast fue agredido la tarde de este miércoles, luego que un grupo de estudiantes de la Universidad Arturo Prat, lugar donde brindaría una charla, impidiera su ingreso al recinto.

La UDI acusó dirigió sus críticas a los diputados Tomás Hirsch (Partido Humanista) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) por bloquear la condena institucional de la Cámara Baja.

Durante la sesión también, el presidente de RN, diputado Mario Desbordes, pidió un oficio dirigido al Ministerio Público para solicitar diligencias para determinar responsabilidades y sanciones.