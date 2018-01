Jackson: No he manifestado una aspiración a presidir la Cámara

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, remarcó que no ha expresado su interés por presidir la mesa de la Cámara de Diputados y criticó que se haya mezclado la votación del Consejo de Asignación con la elección de quienes dirigirán la corporación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Jackson sostuvo que su supuesto interés por dirigir la mesa "ha sido bastante construido mediaticamente este hecho".

"Yo no he manifestado en ninguna parte que tenga esa aspiración, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que más convenga al Frente Amplio, a Revolución Democrática. Y en ese sentido todavía no damos la discusión interna de quienes deberían o deberíamos asumir la mesa de la corporación", dijo.

Jackson remarcó que "lo primero en lo que estamos enfocados es ver cómo logramos hacer coincidir las comisiones con los intereses de las distintas agendas de los 20 parlamentarios del Frente Amplio, esa ha sido nuestra intención inicial y luego ver, bajo el principio de proporcionalidad, por supuesto que como Frente Amplio nos debería tocar asumir -en el caso de llegar a un acuerdo de mayoría- participación en la mesa, pero no está definido en qué términos lo vamos a utilizar".

Sobre las comisiones, Jackson apuntó a Educación, Salud, Medio Ambiente enfatizando que hay "multiplicidad de interés" en comisiones claves considerando la agenda legislativa del Presidente electo Sebastián Piñera.

Apuesta por concurso público para Consejo de Asignaciones

Giorgio Jackson defendió el voto en contra del Frente Amplio de los miembros del Consejo de Asignaciones entre los que estaban el senador DC Andrés Zaldívar y el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

A su juicio, el cargo en el Consejo de Asignaciones debería ser por concurso público y no realizar un "cuoteo político" lo que, a su juicio, "es impresentable".

Sobre Andrés Zaldívar, el diputado remarcó que "hemos votado de la misma manera cuando hay nominaciones desde hace cuatro años porque no nos parece que la forma de designarlos sea esta".

En esta oportunidad, sostuvo el diputado, fue más llamativo debido a que había un ministro y un senador en ejercicio entre los postulantes y que se dio en la mitad de las negociaciones ante un eventual acuerdo de mayoría.

"A nosotros nos tomó por sorpresa la reacción porque nunca se puso sobre la mesa que este era un tema que iba en la misma línea de la conversación por el acuerdo de mayoría. Para mí son cosas absolutamente paralelas, nosotros no íbamos a dejar de votar en contra (...) y nos sorprende que se haya conectado a lo que es una conversación que va absolutamente por otro carril", puntualizó.

En ese sentido, Jackson manifestó que la Democracia Cristiana "no se ha salido oficialmente de la conversa" por un acuerdo de mayoría y dijo esperar que "ojalá pueda develarse lo antes posible para no mantener ese clima de incertidumbre que no le hace bien a nadie".