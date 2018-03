Jackson por agresión a Kast: Intentan confundir a la población diciendo que somos cómplices

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, aseguró en Cooperativa que el Gobierno de Sebastián Piñera intenta confundir a la opinión pública apuntando al Frente Amplio y el PC como "cómplices" de agresión contra José Antonio Kast luego de que parlamentarios de ambos bloques frustraran la condena institucional como Cámara Baja a la golpiza.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el parlamentario de la bancada del Frente Amplio respondió a la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, quien acusó que "cuando uno se resta de condenar la violencia y la agresión se transforma en cómplice, y esa complicidad lo único que genera es hacerle daño a nuestro país".

Ante esto, Jackson dijo estar "bastante confundido por las declaraciones de la ministra y algunos personeros de Gobierno".

"En esta oportunidad, más allá de que nosotros hayamos dicho por distintos medios que nada justifica los distintos actos violentos que hemos vistos estos últimos días, ni siquiera la incitación al odio y todo lo que le pudiera atribuir a José Antonio Kast, no creemos que se justifique una reacción así, se ha intentado confundir a la opinión pública diciendo que nosotros, básicamente, somos cómplices de algo como esto", expresó el diputado.

Incluso, sostuvo que los dichos de Pérez "son aseveraciones sumamente graves por parte de una ministra de Estado que, en este caso, no se condicen con la realidad".

Jackson explicó que lo que ocurrió en jueves en la Sala de la Cámara de Diputados fue que "parlamentarios de Chile Vamos presentan un proyecto de resolución, tienen todo el derecho a presentarlo, pero sin conocer el texto y sin ninguna consideración de tiempo".

"Ellos querían ponerlo antes que los siete proyectos que estaban pendientes por discutir sin debate. Es decir, sin emitir opinión a favor o en contra. Estos proyectos se ven, por lo general, sumamente rápido y lo más probable es que este proyecto se vea la primera semana legislativa que viene" en abril tras la semana distrital, detalló.

Entonces, según indicó Jackson, lo que "nosotros dijimos es que nosotros también teníamos un proyecto de resolución para condenar la violencia y, en ese sentido, dijimos 'bueno, pero que se discuta conforme al reglamento y no pidamos una excepción' porque hechos de violencia ocurren todos los días y no debiésemos tener preferencia en un caso específico y, más encima, sin ningún debate".

"Que se discutan, llegará su momento, y nosotros daremos nuestra opinión", aseveró el diputado, agregando que "hay una manipulación de lo que fue la discusión".

"Es violento de ministro Varela diga que el lucro es algo accesorio"

Además, el diputado de la bancada del Frente Amplio expresó en Cooperativa su molestia frente a la eventual decisión del Tribunal Constitucional que pueda permitir la gratuidad en universidades que lucren.

El parlamentario remarcó que se borrará "con un plumazo" la lucha de 12 años: "Me violenta que cinco personas en un tribunal que tiene como potestades absolutamente amplias, mucho más amplias que lo que tienen en otros países del mundo, a solicitud ni siquiera de los parlamentarios que estuvieron en la discusión con respecto a este proyecto, sino que con un téngase presente de los principales interesados con que esto se cambie, que son las Corporación de Universidades Privadas liderada por Pilar Armanet, estén fallando en contra y borrando con un plumazo algo que se ha demorado 12 años de movilizaciones, de discusión pública y congresal, para poder transformarse en ley".

Insistió en que "me violenta que cinco personas puedan tomar una decisión arbitraria y decir '¿saben qué? Eso no va a ser ley', y que el ministro (de Educación, Gerardo Varela) hoy salga a decir que 'el lucro es algo accesorio' es sumamente violento para quienes hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a tratar de que la educación sea vista como un medio para que las personas se desarrollen y no como un medio para tengan fin al lucro unas pocas instituciones".

"Veo con mucha dificultad generar los grandes acuerdos"

Además, cuestionó que el Ministerio de Salud modificara el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, a objeto de permitir que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia puedan mantener convenios vigentes con el Estado, asegurando que el Gobierno de Piñera "con medidas por debajo, sin ningún planteamiento público, sin ningún tipo de deliberación, quieren aplicar retroexcavadora con dos proyectos fundamentales que se aplicaron en el periodo pasado".

"Las señales que ha venido dando el Gobierno en estos actos administrativos y lo que podría pasar tanto en el Tribunal Constitucional como en las distintas normas que el Gobierno intenta establecer, mi impresión es que está cerrando las puertas y tensionando la relación con el Congreso", advirtió el diputado de Revolución Democrática.

Ante esta situación, Jackson sentenció que "vamos a ver muy tensionadas las relaciones en el Congreso y veo con mucha dificultad generar estos grandes acuerdos que ellos han denominado".