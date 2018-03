Nueva Mayoría y Frente Amplio lograron acuerdo por presidencias de las cámaras

Los partidos de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio lograron un acuerdo sobre las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado para los próximos cuatro años, el que deberá ser ratificado este domingo.

Tras una serie de reuniones se confirmó que el Partido Socialista presidirá la mesa de la Cámara Baja durante 2018, la Democracia Cristiana en 2019, y ambos partidos se repetirán el plato en 2020 y 2021, respectivamente

Hasta el momento no se han definido los nombres, aunque lo más probable es que en una reunión de bancada del sábado se acuerde que Maya Fernández lidere la Cámara durante este año.

Además, se confirmó que las vicepresidencias serán tres para el PPD, dos para el Partido Radical y una para el Partido Comunista, el Frente Regionalista y la DC.

La decisión final será este domingo cuando voten todos los parlamentarios y cuando Chile Vamos presente a su candidata, presuntamente la diputada RN Paulina Núñez, que necesita seis votos de la oposición para ganar.

Diputados de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio se reúnen para negociar la Presidencia de la Cámara y de las Comisiones. pic.twitter.com/16JryaQEQW — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 5 de marzo de 2018

Acordadas las 4 presidencias de la Cámara de Diputados.

2018: PS

2019: DC

2020: PS

2021: DC



La bancada PS definirá el sábado su primer nombre. Podría ser Maya Fernandez.#CooperativaPM@Cooperativa — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 6 de marzo de 2018

En paralelo, también se definieron las presidencias del Senado, que se dividirán en dos para el PPD, una para el PS y una para la DC.

Se espera que Carlos Montes (PS) sea el presidente de la Cámara Alta durante este año, aunque aún falta definición del PPD sobre si ocuparán el puesto o se lo dejarán al PS para este ciclo.

Boric: Tema secundario

"Nosotros, como Frente Amplio, somos parte de este acuerdo, entiendo que están terminándose los últimos detalles", dijo en conversación con Lo Que Queda del Día el diputado Gabriel Boric, líder del Movimiento Autonomista.

"Lo que nosotros señalamos, desde el Frente Amplio, es que no es una prioridad para nosotros la disputa y la pelea por la presidencia de la Cámara. Como Frente Amplio estamos iniciando un periodo en el Congreso en el que tenemos mucho que aprender, y donde nuestra prioridad tiene que estar puesta no sólo en lo que pase aquí adentro, sino también en lo que pase afuera de los muros del Congreso, en cómo construimos fuerza social", explicó el ex líder estudiantil.

"No nos olvidamos de cuáles son los motivos por los que vinimos acá a la Cámara y, por lo tanto, la disputa que se había dado en torno a la presidencia del Congreso nos parece secundaria", agregó Boric.