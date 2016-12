Pedro Browne se suma a Joaquín Godoy y también descarta repostular al Congreso

El diputado Pedro Browne, uno de los fundadores de Amplitud, se sumó al anuncio de su colega Joaquín Godoy y confirmó que tampoco repostulará a un nuevo periodo parlamentario en 2017.

En declaraciones a La Tercera, el ex secretario general de la colectividad liderada por Lily Pérez señaló que se retira "de la primera línea" enumerando, entre otras causas, que "el Congreso desgasta", que "la ciudadanía tiene una valoración muy baja de la actividad política", que "uno echa de menos hacer algo con más adrenalina, más ágil que el trabajo parlamentario" y que la tienda es partidaria de "poner límite a la reelección", por lo que debe "dar el ejemplo".

Al igual que su colega Godoy, Browne analiza críticamente la decisión de Pérez y de Andrés Velasco de priorizar el desafío senatorial y evitar una candidatura a La Moneda.

"No fuimos capaces de irrumpir con fuerza"

"(En las últimas municipales) no tuvimos el mejor de los resultados. Más allá de que logramos dos alcaldes y 19 concejales, quedó la sensación de que no fuimos capaces de irrumpir con fuerza y eso va de la mano con lo que nos pasa hoy, que no tenemos liderazgos presidenciales", dijo.

"Me hubiera gustado una primaria entre Lily Pérez y Andrés Velasco. Habría fortalecido mucho el proyecto político", dijo el parlamentario. (Foto: Agencia UNO)

"Eso es una gran dificultad. En la presidencial va a estar el debate de ideas. Pero, lamentablemente, no hemos sido capaces de levantar un liderazgo, por lo que las ideas del centro liberal van a quedar en un vacío, sin representación. Nuestro proyecto sería diferente si tuviéramos un candidato", argumentó Browne, indicando que, si no fracaso, esto "es, al menos, un traspié".

"A mí me hubiera gustado tener una primaria entre Lily Pérez y Andrés Velasco. Eso habría fortalecido mucho el proyecto político. Ellos tomaron una decisión más vinculada a la senatorial, pero eso nos deja un vacío difícil de llenar, y nuestros candidatos a las parlamentarias van a sentir esa ausencia", profetizó.

"Tomamos el camino corto"

Desde la persectiva política, el parlamentario reflexionó que la diputada Karla Rubilar, ex militante y ex fundadora de Amplitud, tuvo razón al renunciar advirtiendo sobre los riesgos de tomar "el camino corto".

"Había dos caminos para Amplitud: el largo, que era instalar primero una base de ideas potente y generar equipos y, una vez que eso estuviese consolidado, ahí enfrentar las elecciones; y el corto: plantear nuestro ideario y rápidamente juntar las firmas para competir en elecciones. Tomamos el corto y, al convertirnos rápidamente en partido, cuesta más diferenciarse. Mirándolo hoy, creo que debiésemos haber ido más lento", confesó a La Tercera.