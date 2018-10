Sancionan a diputado Romero por denigrar a Daniela Vega

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó al diputado Leonidas Romero (RN) por dichos transfóbicos contra la actriz Daniela Vega, luego de una denuncia del Movilh.

El parlamentario fue sancionado con "un llamado al orden" y una multa del 1% de su dieta mensual. En su momento dijo que Daniela es "un hombre. Hasta donde yo sé, no se ha operado, así que sigue siendo hombre, nació hombre, su ADN es hombre".

Posteriormente, le dijo al Presidente Piñera que "si usted insiste que es Daniela Vega, yo estoy equivocado, me equivoqué al apoyarlo, me equivoqué al votar por usted y voy a tener que dar un paso al costado".

"Valoramos profundamente que la Comisión sancione los discursos de odio contra Daniela Vega y no permita que la transfobia de Romero quede impune", dijo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

La respuesta de Romero

El parlamentario se mostró "decepcionado, molesto, pero tranquilo con mi conciencia y con mi credo", según informó en un comunicado titulado "Acato pero no comparto", donde detalló que la multa es por "los dichos referidos, sobre Daniel Vega Hernández, alias 'Daniela Vega'"

"No les gusta la forma en que defiendo mis principios cristianos y valóricos, los que no transare y por ello es que solicitaron se me llevara a la Comisión de Ética. Solo constate y mencione una realidad que es innegable", agregó.