Iván Moreira no renunciará a su dieta parlamentaria por estar desaforado

Senador Moreira tras su desafuero dice que "cumplirá la ley" y por lo tanto no renunciará a la dieta parlamentaria @Cooperativa

El senador UDI Iván Moreira, imputado por la presentación de boletas ideológicamente falsas en el marco del caso Penta, anunció que no renunciará a su dieta parlamentaria luego de que la Corte Suprema ratificara su desafuero.

En la sede gremialista, acompañado de la timonel Jacqueline van Rysselberghe, Moreira insistió en su inocencia y sostuvo que cumplirá con la ley.

"Respeto la decisión de la Corte Suprema, no la comparto y me duele mucho", indicó, asegurando que no ha cometido "ningún delito tributario" y que "es malo para la democracia que el Ministerio Público esté criminalizando la política chilena".

"Altera la sobernía popular"

Jacqueline van Rysselberghe expresó, en tanto, que mantiene su "confianza en que (Moreira) va a demostrar su inocencia en tribunales".

La decisión del máximo tribunal fue tomada este viernes por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que fue calificado como "inédito" tanto por Moreira como por la líder gremialista.

"Nos parece absolutamente inédito que un fallo de esta naturaleza, que altera los quórum constitucionales, se dé por un solo voto, sin el pleno de la Corte completo. Nosotros hubiésemos esperado que para poder fallar una materia de esta naturaleza, al menos el pleno de la Corte Suprema debió haber estado completo, porque esto altera la soberanía popular, se alteran los quórum constitucionales", explicó la senadora.