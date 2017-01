Pablo Zalaquett por Penta: "Pago el pato" por algo que ocurrió de capitán a paje

El representante en Chile de calzados Aedo, narró que cuando conoció a los dueños en España, "se rieron del tema, no podían creerlo".

El ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett afirmó este martes tener tranquilidad de conciencia tras ser formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta y que está "pagando el pato" por algo que ocurrió "de capitán a paje".

Cumpliendo arraigo nacional y firma mensual por la acusación de facilitar boletas, Zalaquett dijo en conversación con Una Nueva Mañana que "no creo que haya ni siquiera un 10 por ciento de los políticos en Chile que no haya financiado su campaña política a través de pago a través de boletas y que uno no buscaba".

Afirmó que la campaña costó 400 millones propios que lo tienen endeudado, por lo que "me siento súper tranquilo de conciencia, pero obviamente aquí nace un delito tributario no conocido" y que nunca pidió que empresas le aportasen a su cuenta corriente.

"No hubo un peso para la 'fundación mi casa', es decir, para mi bolsillo, y estamos pagando el pato tres, cuatro o cinco personas por algo que ocurrió de capitán a paje", afirmó Zalaquett, justificando que, pese a que cree que porque Chile cambió, esto no se puede volver a repetir", es algo que se hizo siempre por cultura.

El ex alcalde de Santiago, que reapareció en su faceta de empresario de moda, tras convertirse en el representante en Chile de la empresa de calzados Aedo, narró que cuando conoció a los dueños en España, "se rieron del tema, no podían creerlo (...) La gente no puede creer que en Chile esta figura exista, que alguien sea imputado por una figura que ocurre en todas partes del mundo" y que un político financie su campaña.

Finalmente, Zalaquett concluyó aclarando que dejó la UDI para "cuidar los partidos y tiene que defenderse solo" y porque como se desempeña en una empresa lobbista "puede haber conflictos de interés", y reafirmó sus dichos al diario La Tercera diciendo que a la política "si vuelvo será como alcalde" o ministro "pero serán muy pocos los cargos que me gustarían".