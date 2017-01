Abogado de Longueira: Fiscal no podrá acreditar los cargos porque son derechamente falsos

El abogado defensor del ex ministro Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, aseguró que la Fiscalía no podrá demostrar el delito de cohecho por el cual es formalizado su representado, en el marco del caso SQM, y que "no existe mérito para sostener esta acusación".

"La Fiscalía no va a poder acreditar que existieron pagos vinculados a altos funcionarios, porque eso no fue efectivo y es derechamente falso. Eso es lo que ha demostrado la investigación", declaró el jurista en conversación con El Mercurio.

Espinoza explicó por esta razón no buscarán un acuerdo con el Ministerio Público e irán a juicio oral: "Esta no es una decisión de ahora, sino que es una decisión que Pablo Longueira y los abogados que lo representamos la tomamos en conjunto desde el día que supimos que iba a ser formalizado por estos hechos".

"Hoy el proceso está en una etapa de investigación -con un plazo próximo a cierre de esta investigación- y ahí la Fiscalía, tal como lo señaló el propio fiscal (Pablo) Gómez, debe tomar la decisión si acusa, si cambia la calificación jurídica, o finalmente decide no perseverar en los cargos, de manera tal que esa declaración señala que si el fiscal persiste en esto nosotros vamos a ir a juicio oral, no estamos disponibles para ningún acuerdo con el Ministerio Público", añadió.

Y enfatizó: "Si el Ministerio Público insiste en esto, nosotros vamos a ir a un juicio oral a demostrar la falsedad de esos cargos", concluyó.