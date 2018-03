Caso SQM: Rechazan solicitud de Longueira para cerrar investigación en arista royalty

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 20 días el plazo de investigación de la arista royalty del caso SQM, en la cual se encuentran formalizados el ex ministro de Economía Pablo Longueira y el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse.

La Fiscalía solicitaba tres meses más de aumento de plazo para las últimas diligencias en torno a esta arista, pero su petición fue rechazada.

Entre las diligencias pendientes está la información bancaria que busca establecer si hubo traspasos de dineros de SQM a las cuentas de Longueira, quien está imputado por cohecho y delitos tributarios.

La fiscal Paola Castiglione justificó el intento de ampliar el plazo de investigación y, además, emplazó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a querellarse en contra de Longueira en este plazo de 20 días.

"Hay mucha información que ya está acreditada en la causa, que dice relación con los pagos por las donaciones que se hicieron en las fundaciones Chile Justo y Web. Está acreditado también el traspaso de dinero en relación con ciertas boletas ideológicamente falsas. Hay que esperar que las instituciones realicen sus labores", detalló.

La persecutora sostuvo que "el oficio fue enviado el 28 de agosto de 2017, pero la abogada del Servicio también se pronunció sobre la complejidad de la investigación que justifica, en definitiva, el tiempo que se ha tomado el propio Servicio para realizar su proceso de recopilación de antecedentes".

"Así que confiemos que dentro del plazo tendremos un pronunciamiento del director", indicó Castiglione.

Defensa con "tranquilidad absoluta" para enfrentar juicio oral

Mientras que la defensa de Longueira fracasó en su intento de cerrar la indagatoria y acusó a la Fiscalía de dilatar de forma injustificada la investigación, iniciada el 22 de julio de 2016 con la formalización del ex ministro del primer Gobierno de Sebastián Piñera.

El abogado Alejandro Espinoza indicó que no hay antecedentes de cohecho ni tampoco denuncia ni querella del SII por delitos tributarios.

"Creemos de que esta investigación -que, insisto, dura dos años y medio- se ha acreditado fehacientemente y absolutamente que ningún peso de SQM ha ido a parar al patrimonio de Pablo Longueira o sus familiares, que no hay ninguna vinculación con un acto público relacionado por el senador o ministro Longueira con donación o boletas ideológicamente falsas",

El jurista indicó que "estamos con tranquilidad absoluta para enfrentar el juicio oral que se nos viene".

En octubre pasado, la defensa de Longueira ya insistía en que llegarán al juicio oral para probar la inocencia del ex presidente de la UDI.

Por su parte, Contesse está imputado en esta arista por el supuesto pago de coimas a Longueira para modificar el Código de Aguas en 2010 y para favorecer a SQM en el royalty minero.