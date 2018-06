Caso SQM: Se discute cierre de la investigación

A tres años de estallar el escándalo, este viernes se discute en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación del caso SQM.

Si no hay oposición de ningún interviniente, la indagatoria se cerrará y la Fiscalía tendrá un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de 18 personas para llevarlos a juicio oral.

Entre los involucrados está el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, el ex senador UDI y ex ministro de Economía Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el ex candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, el senador DC Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas (DC), todos vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas.

La acusación del Ministerio Público está lista y resta por zanjar las penas que se pedirán, siendo el escenario más complejo para Contesse, quien podría arriesgar una pena efectiva de presidio, considerando que sólo se le reconocería la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Además, algunos involucrados apostarán a su sobreseimiento definitivo y, hasta ahora, sólo han presentado documentos para esta solicitud la defensa de Enríquez-Ominami, teniendo audiencia para el próximo 3 de julio, y de Contesse, fijándose audiencia para fines de julio.

Sobre esta estrategia, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, indicó que los delitos podrían estar prescritos: "La ley establece claramente que si la Fiscalía no cierra dentro del plazo de dos años y apercibido por el tribunal hacerlo no lo hace, la sanción es el sobreseimiento definitivo de la causa".

Sin embargo, el fiscal Pablo Gómez explicó que "la hipótesis que establece la ley para pedir el sobreseimiento definitivo es que apercibida la Fiscalía, tras el término de dos años, y la Fiscalía se opone al cierre, procede a dictar el sobreseimiento definitivo".

"La Fiscalía ha sido explícita en señalar que estamos en proceso de cerrar", añadió.

SII no presentará querella contra Longueira

Por su parte, sobre eventual querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII), el director Fernando Barraza aclaró que no se presentarán querellas contra Longueira ni contra otros investigados, ya que los antecedentes que hay -hasta ahora- no son suficientes para hacerlo.

Esto podría afectar una acusación por delitos tributarios en contra del ex senador.

"Pareciera ser que no habrá nuevos antecedentes", dijo el SII al justificar que no haya querella contra Longueira. (Foto: ATON)

"La única razón por la que el servicio no ha presentado querella en ese o en otro caso es porque no hay mérito, desde el punto de vista del dolo tributario, para efectos de presentar querella", explicó Barraza.

El director del SII añadió que "en la medida en que el Ministerio Público va aportando otros antecedentes, podría llegar a ocurrir que la situación cambie".

"Ahora, por lo que ha señalado el Ministerio Público, están pronto al cierre de los casos. Por lo tanto, pareciera ser que no habrá nuevos antecedentes", aseveró.

En paralelo, una vez que se cierre la investigación y termine el plazo de los 10 días para presentar la acusación, se espera que el Ministerio Público solicite la próxima semana a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador Pizarro.