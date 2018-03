Caso SQM: Tribunal acogió petición de fiscal Gómez para sobreseer a 58 imputados

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó el sobreseimiento definitivo de 58 personas investigadas por la emisión y/o facilitación de boletas y facturas falsas a las empresas SQM, SQM Salar y SQM Industrial S.A.

La resolución fue adoptada por el juez Fernando Valderrama tras constatar que había trascurrido el plazo que establece la ley para decretar la prescripción de la acción penal.

"Visto y teniendo presentes los antecedentes que han sido aportados por el Ministerio Público y han sido refrendados por todas y cada una de las defensas (...), aparece de manifiesto que desde la fecha de ocurrencia de los hechos", y "como aún no han sido formalizados (...), claramente la acción penal se encuentra prescrita", consigna el fallo, según publica la página web del Poder Judicial.

"Es más, si aun si consideráramos una tesis distinta, en cuanto la denuncia o la querella interrumpiera la prescripción por su sola interposición, también así entonces estas acciones penales se encontrarían prescritas", añade la sentencia, donde "se sobresee definitivamente", entre otras, a personas ligadas a los ex Presidente Eduardo Frei y Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira y al ex senador Fulvio Rossi.

A inicios de febrero, tras conocerse su solicitud, y enfrentado a las críticas, el fiscal Pablo Gómez -quien conduce esta causa- dijo que a él no le importa ser "impopular" y que el sobreseimiento permite "separar la paja del trigo".