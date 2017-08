Caso SQM: Tribunal fijó nueva audiencia de formalización para Fulvio Rossi

El senador Fulvio Rossi no se presentó la mañana de este miércoles a su audiencia de formalización.

El senador Fulvio Rossi no se presentó la mañana de este miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a la audiencia de formalización en su contra en el caso SQM, por lo que la Fiscalía solicitó una nueva fecha para imputarle cargos, la que se fijó para el 14 de septiembre.

En caso de que el senador nuevamente no asista en esa oportunidad a ser formalizado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a cargo de esta causa, adelantó que pedirá su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Estando notificado de la audiencia del día de hoy y no habiendo comparecido, hemos solicitado que el tribunal fije un nuevo día y hora para poder formular los cargos, formalizar al señor Rossi en esa audiencia", explicó el persecutor.

El fiscal Gómez destacó que "si él no comparece, evidentemente la Fiscalía va a tener que solicitar su concurrencia forzada y para ese evento la ley protege a los diputados y a los senadores, por lo tanto, tendríamos que solicitar el desafuero para efectos de que éste comparezca a la audiencia de formalización".

Querella del SII contra Rossi

En esta causa, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra de Fulvio Rossi por facilitación de facturas ideológicamente falsas.

Tras esta acción judicial, el abogado del SII Benjamín Ríos explicó que "el Servicio jamás ha dicho que no se van a presentar más querellas y tampoco ha cambiado su criterio, es el mismo criterio de siempre".

"Actuamos en la medida que los antecedentes que hemos presentado son suficientes para fundar una acción penal. Estimamos que no hay antecedentes, no presentamos las acciones penales. No ha habido ningún cambio de criterio, seguimos actuando del mismo modo que lo hemos hecho siempre", añadió el profesional.

Jorge Pizarro quedó sin medidas cautelares

A la audiencia sí asistió el senador Jorge Pizarro, para ser formalizado por facilitación de facturas ideológicamente falsas, al establecer que recibió aportes desde SQM por un total de 28 millones de pesos, a través de pagos por servicios no prestados que realizó la minera no metálica a la empresa Ventus Consulting, de propiedad de sus hijos, entre 2011 y 2012.

Pizarro, además, se enteró en ese momento que el Servicio de Impuestos Internos también se querelló en su contra por presentación de declaraciones tributarias falsas, complicando aún más su situación judicial, pese a lo cual no quedó con medidas cautelares, debido a su fuero parlamentario.

"Conocimos ahora una querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos que dice todo lo contrario de lo que afirma el Ministerio Público, así es que yo espero que en el plazo que queda terminemos de una vez por todas de aclarar esta situación", afirmó el senador una vez terminada la audiencia de formalización.

El parlamentario ex DC, congeló su militancia una vez conocido este caso, remarcó que "son dos años y medio en que han podido investigar todo lo que ellos han querido, y en la práctica, de todos los hechos que se imputan no hay delito".

El 14 de septiembre finaliza el plazo de investigación del caso SQM, sin embargo, el Ministerio Público no descarta pedir un nuevo aumento.