Corte de Apelaciones ratificó sobreseimiento de ex subsecretario Rodolfo Baier

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del ex subsecretario de Gobierno Rodolfo Baier (PR), en el marco del caso SQM.

En el fallo se aclaró que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía la facultad exclusiva de ejecutar una acción legal por delito tributario y que esta entidad no la ejerció contra el imputado, por lo cual, no podía ser perseguido penalmente.

El periodista, ex autoridad del Gobierno de Michelle Bachelet, era investigado por la emisión de una boleta de seis millones de pesos, por servicios no prestados, a SQM en el 2013 que fueron destinados a financiar la campaña del ex diputado radical Alejandro Sule, hecho por el que fue formalizado hace un año.

En ese contexto, Baier presentó una demanda contra el ex diputado Sule, a quien acusa de haberlo engañarlo para la emisión de la referida boleta.