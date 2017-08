Diputado León acusa maniobra comunicacional por revelación de boleta suya a SQM

La relación de León con SQM es investigada por la Fiscalía, que no lo ha formalizado, pero sí lo hizo con su hijo.

El jefe de la bancada de diputados de la DC, Roberto León, acusó la existencia de una maniobra para generarle "daño comunicacional" en este periodo de campaña, a raíz de una nota publicada por La Tercera que da cuenta de que en 2006 él emitió una boleta por 10 millones de pesos a SQM.

Según informó el diario, el documento fue reportado por el Servicio de Impuestos Internos a la Fiscalía, y se suma a cuatro boletas que emitió entre septiembre y diciembre de 2004 a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (tres por 2,8 millones y una por 2,9), y a 11 boletas cursadas entre octubre de 2004 y agosto de 2005 a la Agencia de Cooperación Internacional por un valor total de 16,8 millones de pesos.

La boleta correspondiente a SQM la emitió Roberto León en enero de 2006 como pago por servicios contratatos por Patricio Contesse, el ex gerente general de la minera, y en su glosa quedaron consignados como "Inversión de Rentistas de Capitales Mobiliares en General".

"(En la época) no era diputado"

"Ésta es una boleta que no está rectificada", dijo León a El Diario de Cooperativa, admitiendo que lo escrito en la glosa es un error, porque lo suyo fue una asesoría jurídica, pero contrastando la situación con los casos de los documentos que SQM sí reconoció ante Impuestos Internos como correspondientes a servicios no prestados y posibles aportes ilegales a campañas políticas.

"Yo soy abogado de profesión y he dicho 500 veces, a quien me ha querido escuchar, que a Patricio Contesse lo conozco hace muchos años", señaló el parlamentario falangista, que, recordó además: "El 2006 yo no era diputado".

En rigor, no lo era al momento de emitir la boleta, pero ya había ganado la elección del 11 de diciembre de 2005 que le permitiría regresar al Congreso a contar del 11 de marzo de 2006. Antes había ejercido como parlamentario entre 1994 y 2002.

"Tienen una obsesión"

"Es una verdadera obsesión que tienen conmigo, y por abogados supe que ésta es una información que recién ayer se les entregó a los intervinientes, y ya a las cinco de la tarde La Tercera la tenía en su poder... Mi abogado no tenía la información ayer a las cinco de la tarde", remarcó León.

"Yo abrí mis cuentas corrientes y no hay absolutamente nada (irregular). No cabe duda que lo que se está buscando es intentar hacer un daño comunicacional", subrayó el parlamentario, que busca revalidar su escaño para un nuevo periodo en la Cámara.

Cabe consignar que, si bien es investigado hace casi dos años por la Fiscalía, el diputado León no está formalizado: sí lo está su hijo, Roberto León Araya, a quien se le imputa la facilitación de boletas falsas a SQM por un total de 123 millones de pesos.