Diputado León: Antes era habitual que diputados recibiéramos indicaciones

La directiva de la Democracia Cristiana definió que ninguno de sus actuales parlamentarios que van a la reelección quedarán fuera de la lista de candidatos, ya que hay varios mencionados en casos judiciales, como Iván Fuentes, por el caso Fipes, y Roberto León, en el caso SQM.

Este jueves se conoció que este último aparece en una declaración judicial en que Ejecutivos de SQM le enviaron minutas sobre la tramitación del proyecto de Ministerio de Medio Ambiente, algo que el parlamentario no negó, pues afirma que estos hechos son de 2008, que no los recuerda y que el envío de estos documentos es algo habitual.

"Particularmente antes, más que ahora, que los diputados de distintas bancadas recibiéramos indicaciones de todos, era muy habitual. No quiero afirmar eso -el ingreso de indicaciones de SQM- mientras yo no vea si hay indicaciones firmadas por mí", aseveró.

El diputado añadió que "tengo, y lo he reconocido siempre, una muy buena relación Patricio Contesse (ex gerente general de SQM) desde hace muchos años, es vecino, tiene un predio agrícola en la comuna de Curicó, que es donde vivo".

León aseguró que su cupo ya fue confirmado y que no hay cuestionamientos debido a que no ha sido formalizado por el caso.

Goic valora que Rincón quede fuera

En tanto, la candidata presidencial DC, Carolina Goic, valoró que Ricardo Rincón quedara fuera de la lista parlamentaria al no superar el "filtro ético" de la colectividad, pero declinó referirse a los casos de otros parlamentarios.

"En eso ha sido la mesa del partido la que está revisando, la que está haciendo la tarea, yo no me voy a pronunciar respecto de una u otra candidatura en particular, es la mesa del partido, es el vicepresidente (Matías Walker) que ha asumido la tarea de conducción", dijo la candidata presidencial.

"No me voy a pronunciar sobre uno u otro caso en particular, valoro trabajo que se ha hecho y es hoy día la mesa del partido que se ha pronunciado", añadió.

De todas formas el partido está a la espera de la resolución que adopte el Tricel frente al recurso que presentó el diputado Rincón para evitar ser excluido de la nómina de candidatos.

Goic informó además que su jefe territorial, Juan Carlos Latorre, salió del comando para dedicarse a la campaña a diputado por el distrito que degó Sergio Espejo.