Diputado UDI Renzo Trisotti será formalizado en el caso SQM

El diputado de la UDI Renzo Trisotti será formalizado por la Fiscalía, junto a otros 22 imputados, por delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas en el marco del caso SQM.

La fiscal Carmen Gloria Segura ingresó este miércoles ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva solicitud de formalizaciones.

El parlamentario enfrentará cargos como facilitador de facturas ideológicamente falsas emitidas en 2013, por un monto cercano a los 2,5 millones de pesos.

Ante su situación, el jefe de la bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma, expresó que "cuando uno está siendo investigado está la presunción de inocencia. Veamos qué dicen los tribunales de justicia, pero hay un constante interés de empezar a dar por concluidos casos o condenadas a personas cuando la justicia aún no lo hace. Dejemos que las investigaciones fluyan".

Esta nueva formalización también incluye al ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse y al ex ejecutivo Luis Díaz, además aparece Carolina Gacitúa, quien ya fue formalizada como emisora de boletas ideológicamente falsas en la investigación del caso Corpesca.

El abogado Mauricio Daza, uno de los querellantes en el caso SQM, apuntó que "hay nombres que se van repitiendo, no solamente respecto al caso SQM, sino también nombres vinculadas a otras aristas vinculadas a financiamiento ilegal de la política, como el caso Corpesca".

"Aparecen varios boleteros que están relacionados y que ya han sido formalizados respecto de imputados tales como Jaime Orpis o Fulvio Rossi, por lo tanto, esperamos que la Fiscalía también pueda indagar en serio cuál ha sido su participación en una verdadera maquinaria de boletas falsas por servicios que nunca se prestaron", añadió el abogado.

Ahora el tribunal deberá fijar la fecha para esta nueva audiencia de formalización.