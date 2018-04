Ex gerente general de SQM: "Mi propósito fue hacer ayudas políticas"

Patricio Contesse, gerente general de SQM entre 1990 y 2015, declaró ante la Fiscalía que él fue el único responsable de los aportes ilegales que la empresa realizó durante años a la política; afirmó que muchas otras empresas hicieron lo mismo y negó que, en su caso particular, el afán haya sido reducir el pago de impuestos.

"Mi propósito fue hacer ayudas políticas, porque estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel", dijo Contesse, a finales de enero, ante los fiscales Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione.

Así lo detalla este miércoles la edición matinal de La Tercera, que ya ayer por la tarde adelantó parte de la declaración del ejecutivo en lo referente a la situación de Marco Enríquez-Ominami.

"Contribución al país"

Contesse afirmó que nunca se le "ocurrió" aportar a la política mediante donaciones legales y que aprobó el mecanismo de la emisión de boletas y facturas falsas, por servicios no prestados, pero descartó que el objetivo de la compañía haya sido rebajar el pago de tributos.

"Nunca fue mi intención ni interés que SQM, por la vía de estos documentos, pagara menos impuestos, (...) sino que efectuar una contribución a la política, lo que me pareció en el momento en que vivía el país, relevante para su desarrollo", sostuvo.

"De haber sido mi intención eludir impuestos, ¿cómo se explica que haya pagado 100 para ahorrarme 20? Eso no tiene ningún sentido si mi intención, como se me imputa, fue eludir impuestos", argumentó.

"Nunca le informé al directorio"

Sobre esta situación "nunca le informé al directorio, ni a algún empleado, ni a ningún directivo de la empresa. No le informé a nadie, y la razón fue porque yo sabía que este era un financiamiento fuera del Servel. Por lo tanto, no tenía motivos para decirle a alguien más", explicó.

Contesse explicó que instruyó a su secretaria, Katherine Bishof, "que recibiera la documentación y ella era quien la tramitaba".

"Yo le entregaba un listado de personas y empresas respecto de las cuales había que recibir boletas y facturas acordadas por servicios que no se iban a prestar y que correspondían a aportes a políticos, (pero) Katherine no sabía que se trataba de documentos por servicios que no se prestarían, ese era un tema mío", aclaró.

"Muchas otras empresas lo hicieron"

Patricio Contesse agrefó que "no sólo SQM efectuó aportes a la política de esta forma, sino que muchas otras empresas de nuestro país también lo hicieron".

"Mis abogados me han señalado que, a lo menos, hay 45 otras empresas que están en esta misma situación y, asimismo, ellos me han entregado documentación en que consta que, con posterioridad mi caso, el SII retomó su antigua doctrina estimando que este tipo de conductas no eran constitutivas de delito, y es así como ninguno de estos casos, que son exactamente lo mismo que a mí se me imputa, ha habido querella o denuncia criminal. Esta forma de actuar de la autoridad me parece de una desigualdad ante la ley brutal", reclamó.

"Aportes muy insignificantes"

El ex gerente general puso también sobre la mesa que los aportes ilegales a políticos "son menos que marginales respecto del tamaño de SQM, empresa que gasta unos 1.700 millones de dólares al año".

Eran "menos de 10 millones de dólares al año, por lo tanto estos aportes eran muy insignificantes a las utilidades de la compañía y sus gastos, y bastante más bajos. Tanto es así que la compañía los ha definido como una cantidad económica de carácter no material".

"Los aportes cuestionados e investigados por actividad política en el periodo investigado, respecto de los gastos totales de la empresa, representaba aproximadamente el 0,12 por ciento de los gastos totales de la compañía", precisó Contesse.

Silencio sobre Carlos Ominami y Roberto León

En el fragmento de la declaración conocida ayer, Contesse revelaba que fue Marco Enríquez-Ominami quien le pidió dinero para financiar su candidatura presidencial de 2009 y al Partido Progresista, a lo que él accedió.

En cambio, el ejecutivo decidió guardar silencio para el caso de su padre, Carlos Ominami, quien fue procesado y sobreseído en la causa. El ex senador PS ha señalado públicamente a Contesse como su "amigo".

El ex gerente también guardó silencio sobre la situación del ex diputado DC Roberto León, y respecto al ex embajador DC Marcelo Rozas, sostuvo que efectivamente prestó servicios a la minera.

Aportes a RN y el PRI

"En su momento se me solicitó apoyo financiero para el partido Renovación Nacional. No recuerdo quién exactamente", dijo Patricio Contesse en otro momento de su declaración, donde negó que la plata se la haya solicitado el ex timonel Carlos Larraín.

El ex gerente también confirmó los aportes ilegales al PRI: "Don Adolfo Zaldívar Larraín (...) me pidió apoyo para su partido político, recuerdo que cuando dejó de ser miembro de la Democracia Cristiana".

"Ya había iniciado la formación del PRI, y con el partido recién formado me señaló que necesitaba financiar su partido. Me pidió una reunión en las oficinas de SQM y me solicitó ciertas cantidades de dinero a lo que accedí. No recuerdo el monto comprometido, y fue él quien definió hacerlo con boletas. Cada vez que estas cosas ocurrían, había boletas y facturas y bajo esta forma se efectuaba el pago", explicó.

"Fue Zaldívar quien buscó la forma y yo la acepté. Los servicios consignados en las boletas nunca se prestaron", admitió.

Declaraciones pendientes

La Tercera afirma que Patricio Contesse aún no ha prestado declaración sobre otras figuras involucradas en el caso SQM, como el senador DC Jorge Pizarro, el ex senador UDI Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi y los pagos a Asesorías y Negocios, empresa que participó en la precampaña de Michelle Bachelet.