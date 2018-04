Fulvio Rossi fue sobreseído en el caso SQM

El ex senador y ex militante socialista Fulvio Rossi fue sobreseído este viernes en el marco del caso SQM.

La decisión fue adoptada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en la misma audiencia en la que se le formalizaron cargos por delitos tributarios.

El ex parlamentario alcanzó a estar como imputado sólo una hora, y en su decisión el tribunal apeló al fallo de la Corte Suprema que, a inicios de marzo, revocó su desafuero, por considerar que los hechos involucrados no eran constitutivos de delito.

#CasoSQM: 8º Juzgado de Garantía decreta el sobreseimiento definitivo de Fulvio Rossi por existir pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el fondo de la causa al denegar el desafuero del exsenador, por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito. pic.twitter.com/rzQkX39hmg — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 20 de abril de 2018

"Me robaron la elección"

"Estoy tremendamente contento. Yo siento, realmente, que me robaron la elección; tres años de mi vida", dijo Rossi, apuntando a su derrota en los comicios parlamentarios de noviembre y a la fecha en que se conocieron –a través de la prensa- las primeras acusaciones en su contra, en 2015.

"Aquí hay un fallo contundente, un fallo categórico: no cometí delito, y a la gente no se la puede perseguir y sancionar por no cometer delito", resaltó Rossi, y aseguró que en su regreso al ejercicio de su profesión, como médico traumatólogo en el Hospital del Salvador, la gente le entrega cariño e incluso le pide selfies.

8 JGS sobresee definitivamente al ex senador Fulvio Rossi en caso SQM por considerar fallo de la Suprema respecto a que hechos investigados no constituyen delito @Cooperativa pic.twitter.com/5mxvQMS6aU — Leyla Zapata (@Leyla_zapata) 20 de abril de 2018

"Quiero agradecerle a toda la gente. Hoy día estoy en el Hospital del Salvador, ¿y ustedes creen que la gente me dice: 'Usted cometió un delito?'. No, la gente me dice: 'Es un orgullo que usted nos esté atendiendo, saquémonos una selfie'", contó.

"Hay cariño, y ese cariño surge del compromiso sincero por el trabajo público, porque yo hoy día atiendo por Fonasa, porque trabajo en un hospital público", argumentó.