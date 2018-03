Fulvio Rossi tras fallo de la Corte Suprema: "El desafuero me arrebató la elección"

Luego de que este viernes la Corte Suprema revocara su desafuero en el marco de la investigación del caso SQM, el senador Fulvio Rossi afirmó que el máximo tribunal respaldó su "inocencia" y aseguró que presentarse desaforado a las elecciones parlamentarias le costó perder el escaño.

La defensa del legislador apeló al fallo de la Corte de Santiago, que en octubre pasado desaforó al parlamentario por Tarapacá, Arica y Parinacota para que pudiera enfrentar una formalización por delitos tributarios.

Cabe recordar que la Fiscalía buscaba formalizar a Rossi por facilitación de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica para financiar su campaña parlamentaria por un total de 83 millones de pesos entre los años 2008 y 2012.

Conocida la noticia, Rossi hizo un punto de prensa donde sostuvo que "fallos como este hacen que uno vuelva a confiar en la Justicia. Fueron tres años muy duros. Aquí hubo una clara persecución política de algunos actores políticos, con fines electorales, que probablemente me costó la elección (...) El (hecho de) presentarse desaforado a una elección afecta", se defendió.

Rossi, que perdió la reelección con la segunda mayoría (24,3%) detrás del ex alcalde Jorge Soria (34,1%), afirmó que "tuvo que enfrentar una elección en un escenario de máxima adversidad y logramos un resultado fabuloso. No nos alcanzó, probablemente todo esto me arrebató ese escaño, pero me voy tranquilo porque el pleno de la Corte Suprema ha dicho que soy inocente", valoró.

"Estoy contento porque de alguna manera este fallo, del órgano máximo de Justicia de este país, que es el pleno de la Corte Suprema -no una sala, sino el pleno de la Corte Suprema- ha fallado y ha fallado de acuerdo a lo que siempre sostuve: no he cometido ningún tipo de delito y soy absolutamente inocente", remarcó el legislador.

Y planteó: "Algunos dirán que llegó tarde el fallo, pero la vida es así". "Espero que nunca más la política se meta en la Justicia. La política se debe resolver en el ámbito político, (pues) para eso están las elecciones", acotó.

En tanto, su defensa informó que solicitará el sobreseimiento definitivo una vez que se conozca la sentencia del máximo tribunal, el próximo 7 de marzo a las 13:00 horas.