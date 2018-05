Marco Enríquez-Ominami tras su reformalización: Confío en la justicia

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami fue reformalizado por delitos tributarios este viernes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso SQM.

Enríquez-Ominami enfrenta una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) por su presunta responsabilidad en la facilitación de 36 facturas a SQM Salar y dos facturas falsas a SQM por 420 millones de pesos entre los años 2009 y 2014.

Tras la audiencia, el líder del PRO aseveró que "he hecho un paréntesis en mi aspiración política, en mi combate político, y por lo tanto no agregaré nada a lo que pasó ahora. He dicho muchas cosas, todas ciertas, y pido que la justicia, y confío en ella, opere".

"Creo que justicia que se demora, es justicia denegada, y es impropio algo que se demora ya casi tres años, pero bueno, así es. Estamos en otra etapa de nuestras vidas, no tengo mucho que decir. Sigo confirmando lo que ya he dicho antes", planteó.

Cabe recordar que este miércoles Enríquez-Ominami manifestó que se retirará temporalemente de la política, calificando que "por ahora, no soy el llamado por el pueblo a dar la pelea".

La defensa del ex candidato presidencial comunicó en la audiencia que van a solicitar el sobreseimiento definitivo, lo que deberá ser discutido en los próximos días.

Misma estrategia de la ex secretaria de la UDI, Marisol Cavieres, otras de las personas reformalizadas este viernes. Su abogado Jorge Villalobos dijo que hoy se agregaron "unas boletas relacionadas a otras personas ligadas al partido nomás".

"Claro sí (van a solicitar el sobreseimiento definitivo), una vez que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre eso (la decisión de sobreseer en la indagatoria al ex senador Fulvio Rossi), si confirma lo resuelto por el juez (Fernando) Valderrama (del 8° Juzgado de Garantía) -que, por cierto, creemos que es lo correcto- vamos obviamente a hacer la presentación que corresponda", indicó.