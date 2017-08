Senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi son formalizados en el caso SQM

Los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi están convocados este miércoles para comparecer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a objeto de ser formalizados por delitos tributarios en el marco del caso SQM, aunque el ex militante socialista ratificó, en la antesala, su decisión de no asistir.

Pizarro, quien congeló su militancia en la DC, es investigado por la emisión de boletas ideológicamente falsas a través de la empresa Ventus Consulting, de propiedad de sus hijos; dineros que, supuestamente, fueron depositados en cuentas bancarias de la sociedad por parte de la minera no metálica y, finalmente, traspasados a la del senador para financiar sus campañas.

"La relación que está haciendo el Ministerio Público carece de fundamentos de carácter objetivo y nuestra misión es, precisamente, demostrarlo en lo sucesivo", comentó a Cooperativa el abogado defensor de Pizarro, Cristóbal Bonacic.

"Es una interpretación que hace el Ministerio Público. Eso va a ser explicado en el curso de la investigación, que –de hecho- objetivamente está recién comenzando, a propósito de la formalización", agregó Bonacic.

Habla Rossi

Fulvio Rossi anunció, apenas fue notificado, que no se presentaría en la formalización, a pesar de ser él mismo quien pidió un juicio para "demostrar" su inocencia.

"No hay mérito, no hay antecedentes respecto del senador Rossi, porque él no ha cometido delito tributario alguno, que es lo que se le pretende imputar", dijo su abogado, Alejandro Espinoza.

"La Fiscalía tiene la facultad legal de sostener esta acusación y nosotros tenemos, evidentemente, el derecho a defensa, y es un tercero independiente el que va a resolver quién tiene la razón en esta disputa jurídica, que es la Corte de Apelaciones de Santiago. El Juzgado de Garantía no tiene competencia para pronunciarse por sobre la investigación", añadió el jurista a Cooperativa.

"Ésta es una operación política promovida por el diputado comunista Hugo Gutiérrez", alega Fulvio Rossi. (Foto: ATON)

En declaraciones que publica hoy La Tercera, Fulvio Rossi reitera su "inocencia" y su negativa a asistir a la formalización: "Llevo dos años y medio siendo investigado y a estas alturas -a tres meses de mi reelección- la única opción que tengo para demostrarlo es la audiencia de desafuero ante el pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, un órgano jurisdiccional independiente. La audiencia de formalización es una instancia meramente administrativa, en la que uno legalmente no puede defenderse de las imputaciones que se formulan", señala.

Rossi agrega que "no existe antecedente alguno que amerite que el SII se querelle" en su contra y "tampoco hay nueva información, ya que la Fiscalía decidió formalizar con los mismos antecedentes que existen desde hace más de dos años".

"Quiero que se pida formalmente mi desafuero, para que en esa audiencia la Corte vea el fondo y se pronuncie rechazando la petición y estableciendo mi inocencia. A diferencia de otros casos, en el mío no hay testimonio alguno que diga que yo le solicité emitir una boleta a nombre de SQM", señala el ex timonel PS, quien asegura que "ésta es una operación política promovida por el diputado comunista Hugo Gutiérrez".

"Estrategia"

Desde la parte querellante, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, consideró que ésta "es una estrategia bastante contradictoria".

"Rossi afirma que él va a demostrar que es una persona inocente. Sin embargo, paralelamente, lo que busca es que se cierre esta causa a través de un argumento meramente formal. Esto es, que no existe querella ni denuncia en su contra por parte del Servicio de Impuestos Internos, y que esto impediría seguir investigando", advierte.