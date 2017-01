Tribunal extendió plazo de investigación de la arista Royalty del caso SQM

Además se incautó el computador de uno de los hijos del ex senador.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar a nueve meses el plazo de investigación de la arista Royalty del caso SQM, en el cual está imputado por cohecho y delitos tributarios el ex ministro Pablo Longueira.

La medida se tomó 24 horas después de que la Policía de Investigaciones (PDI) allanara la casa y la oficina del ex senador de la UDI.

Además se allanó el domicilio de Carmen Luz Valdivieso, mano derecha de Longueira, y también se incautó el computador de uno de los hijos del ex senador.

El abogado querellante, Alejandro Espinoza, cuestionó el objetivo de los allanamientos y señaló que la diligencia con el computador del hijo de Longueira les parece un exceso.

"Yo creo que esto es un manotazo de última hora para tratar de configurar algo que en la práctica no existe, aquí no hay cohecho, yo creo que esta práctica no tiene ningún sustento", agregó Espinoza.

Fiscalía justificó la medida

Por otro lado el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, respondió ante las críticas y justificó las diligencias.

"Los antecedentes que nosotros expusimos al tribunal fueron de tal envergadura que compartió la posición del Ministerio Público y estimó necesaria la diligencia", aseguró el fiscal.

Además Gómez indicó que recibió un informe por parte de la PDI el día 29 de diciembre que hizo urgente profundizar en el caso.

"Las investigaciones son dinámicas nosotros recibimos un informe policial con información de profundo contenido y de alta importancia para el desarrollo del caso" dijo la autoridad.

En paralelo Gómez indicó que solicitó separar la causa del caso Soquimich del resto de la investigación donde se vincula a Marco Enriquez-Ominami y el financiamiento de la campaña de la Presidenta Michele Bachelet.