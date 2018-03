Cecilia Morel confesó que tomó Armonyl para dormir

En su primera entrevista como Primera Dama, Cecilia Morel estuvo en "Muy Buenos Días", de TVN, donde contó varios detalles de su vida cotidiana, como su ropa, la fe y la manera en que descansa.

Al ser consultada respecto a cómo pudo dormir para el día de las elecciones, Morel reconoció "Me pichicateé, pero no mucho, porque tenía que estar despierta".

"Lo que es súper bueno es el Armonyl, de verdad funciona. Me lo tomé con agüita de naranja. Uno solo", explicó.

Interrogada por si el Presidente también ese relajante, Morel respondió que "él no toma nada, es antirremedios".

"Sí se pone nervioso, tenso, con los tics. Se pone silencioso y a veces le digo: 'Suéltate, suéltate'. Lo ves cuando está vuelto hacia adentro...", comentó.

"Soy poco de buzo"

Para esta temporada, contó que tiene unos siete u ocho vestidos. “Soy poco de buzo. Pantalón y blusa es como mi forma más típica. En invierno, uso mucho negro. Antes era mucho más vanidosa, no es que la pierda, pero no te importa tanto”.

En materia religiosa, Morel afirmó que "hace como 20 años que no me confieso, que no me escuche ningún curita. Uno tiene todo estos cuestionamientos de fe". Por último, contó sobre el sentido del humor de la familia de su esposo.

"Los Piñera son bravos. Cuando llegué pololeando a casa de Sebastián, veía como le echaban tallas al papá. Yo decía, 'cómo lo tratan'. Yo no alcanzo a tener la rapidez de ellos para inventar las tallas, que para algunas personas son pesadas y no las entienden", remató.