Chile Vamos advierte a Evópoli: Si es necesario, habrá lista única parlamentaria sin ellos

El secretario general del PRI, Eduardo Salas, salió al paso de las críticas del candidato a senador de Evópoli, Felipe Kast, tras el fracaso de la negociación de los partidos de Chile Vamos de una lista única parlamentaria, asegurando que, si es necesario, habrá una lista sin Evolución Política.

En conversación con Cooperativa, Kast acusó que "la propuesta de la UDI no se ajusta a la realidad" y adelantó que si el gremialismo "genera condiciones para que este acuerdo no se dé, tendremos que ir en dos listas y eso es completamente factible".

Sin embargo, desde la mesa negociadora de Chile Vamos, Salas respondió que Evópoli no puede "pretender obtener hoy de, 28 distritos, 23 distritos donde competir con 38 candidatos. Eso no se ajusta a la cordura, tampoco a la realidad. Eso no es trabajar por la unidad en Chile Vamos, eso es pretender tener un espacio que no es justo, que no corresponde. Eso es perder el equilibrio, perder la sensatez".

"Por lo tanto, le diría a Felipe: 'Reflexiona, piensa bien y también toda tu gente'. No se confundan. Es prácticamente imposible que haya dos listas. Finalmente habrá una y esa lista será ojalá con Evópoli, pero si es necesario será sin Evópoli. PRI, RN y la UDI", advirtió el secretario general del PRI.

Evópoli rechazó una propuesta de la UDI, suscrita por el PRI, en la que el gremialismo les solicitó bajar sus pretensiones a sólo 19 postulaciones, pese a que pedían más de 40, tras lo cual presentaron una contrapropuesta, que consiste en que tanto RN como la UDI bajen 10 cupos, quedando el partido de Felipe Kast con 38 postulantes.

"Conozco a Felipe Kast. Él ha hecho un gran aporte a la política nacional, ha logrado construir un partido. Yo le diría en estos momentos que su llamado a la unidad y la cordura lo haga desde su realidad, y desde una perspectiva que sea con sabiduría", dijo Salas.

Sentenció que "así como construyó ese partido con esa sabiduría, también ahora para que permanezca en el tiempo tiene que volver a recurrir a ella, reflexionar sobre lo que se ha hecho en Chile Vamos y entender que un partido emergente, que está recién comenzando a caminar, para permanecer en el tiempo requiere mucha reflexión y mucha sabiduría".