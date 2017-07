Chile Vamos avanza en negociación parlamentaria para evitar mediación de Piñera

El ex Mandatario realizará encuestas para definir a los candidatos en los distritos en discordia.

Luego que el ex Presidente Sebastián Piñera fijara el 3 de agosto como fecha límite antes de mediar en el conflicto, los partidos de Chile Vamos apuran su negociación para llegar a una lista única parlamentaria.

Tras la reunión realizada por representantes de la UDI, RN y Evópoli este jueves, se logró un acuerdo en relación a los senadores, pero aún está pendiente definir los 183 cupos para candidatos a diputados.

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseveró que "es imposible que estemos conformes si no hay acuerdo. Nosotros queremos que haya acuerdo, que haya lista única y es el empeño que hace Renovación".

"No sé si es la cantidad de reuniones lo que necesitamos, lo que hay que intensificar es la buena voluntad que hasta el minuto no ha sido suficiente", dijo.

"Es probable, yo creo que los partidos tenemos la responsabilidad de ojalá no tener que pedirle mediación a nadie y hay que decirlo con todas sus letras, si llegamos a la instancia de pedirle al Presidente que zanje esto significa que los partidos hemos fracasado", recalcó Desbordes.

Actualmente existen conflictos en 12 de los 28 distritos, incluyendo el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén), en el que la coalición llevará siete candidatos para seis cupos.

Es en este distrito, un bastión de los partidos de derecha, que tanto RN como la UDI piden tres candidatos, mientras que Evópoli pide dos, sin lograr acuerdo.

UDI vuelve a apuntar a Evópoli

Desde la UDI, su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, apuntó a Evópoli, indicando que con los acuerdos actuales podrán crecer desde uno a seis diputados.

"Crecer seis veces es harto, entonces me parece a mí que exigir más que eso es complejo. Querer tener seis diputados, un senador, a mí me parece que tensiona la negociación más allá de lo necesario, sobre todo cuando al día de hoy todavía no está claro a quien quieren llevar, porque cambian sus candidatos de distrito", indicó.

"Hasta hace poco tiempo atrás Felipe Kast iba en Santiago, Cruz-Coke en Maipú, ahora va en Santiago, lo estaban sondeando como candidato a senador en Arica", recalcó la senadora.

Acuerdo por senatorial en La Araucanía

Otro de los puntos que se encontraba en discordia era la carrera senatorial en la Región de La Araucanía, en la que cada partido presentará dos candidatos, quedando como perjudicado el independiente José Manuel Edwards.

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, planteó que "se le reconocieron los dos cupos al Senado a Felipe Kast en La Araucanía, sabemos que vamos a tener que trabajar duro este fin de semana y los próximos días. El Presidente Piñera nos ha solicitado que le demos suma urgencia a esto y yo hago un llamado a todos los miembros de la mesa, a mis colegas presidentes de partidos a destrabar, a deponer el interés común por el interés general en este tema".

"Supongo yo que todos los partidos, al igual que Evópoli, preferirían que el Presidente no tenga que intervenir en esta situación", dijo.

Los partidos esperan lograr un acuerdo sin tener que recurrir a la mediación de Piñera, en la que se aplicarían encuestas para definir a los candidatos sin la posibilidad de un derecho a réplica para los partidos.