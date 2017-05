Chile Vamos pidió celeridad en querella contra Hugo Gutiérrez por "injurias" a Piñera

Desde Chile Vamos pidieron celeridad al Ministerio Público en la querella que ellos presentaron por calumnias en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez, luego que el ex Presidente Sebastián Piñera declarara en calidad de imputado en el marco de la investigación del caso Bancard, incluidas las aristas Exalmar y Dominga.

En la acción judicial presentada en noviembre pasado se le imputa haber realizado "acusaciones injuriosas y calumniosas" contra el ex Gobernante en relación con sus negocios en Perú durante el juicio de La Haya, y el jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, dijo este viernes que "lo que tenemos hasta el día de hoy no muestra delitos" del ex Mandatario.

El presidente de RN, diputado Cristián Monckeberg, manifestó que "aquí lo que hay detrás es sacar ventajas políticas y espero que así como se fue riguroso en esta investigación, también lo sea y se sea riguroso en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público con respecto de una denuncia en contra del diputado Hugo Gutiérrez producto de esta solicitud de querella que él presentó".

A su vez, el jefe de la bancada UDI de la Cámara Baja, Felipe Ward, indicó que "esto viene a confirmar que la guerra sucia encabezada por el diputado Gutiérrez no ha resultado y finalmente le rebota, porque va a tener que responder frente a los dichos expresados en torno a esta querella calumniosa que da cuenta de una intención política que finalmente no ha resultado".

Desde el PRI, Eduardo Salas, querellante en el caso contra Hugo Gutiérrez, expresó que esta semana reiteraron las diligencias al fiscal Marcelo Carrasco para que se revisen los antecedentes de la serie de acciones judiciales que ha llevado adelante el diputado del PC.

Máximo Pacheco: Situación de Piñera "es muy complicada"

Tras la declaración de Piñera, el ex jefe de la candidatura a La Moneda del ex Presidente Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, sostuvo que "es una situación muy complicada porque representa de manera muy directa el conflicto entre dinero y política, que es un conflicto que la sociedad chilena quiere que se resuelva y que sea lo más claro posible que la política y el dinero caminan por lados separados".

Mientras que el líder de la comisión de la Cámara de Diputados que indaga a Bancard, Fuad Chahín (DC), aseveró que "la prueba de la blancura que debe hacer el ex Presidente de la República no es si tiene mérito para ser formalizado por un delito o no, sino que tiene ser un estándar mucho más exigente".