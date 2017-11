Críticas a senador Ossandón en Chile Vamos tras video de apoyo a Osvaldo Andrade

A través de un video, el senador Manuel José Ossandón (RN) manifestó su apoyo a la candidatura del socialista Osvaldo Andrade a la Cámara Baja, lo que ha suscitado críticas al interior de Chile Vamos.

Según publicó La Tercera, en la grabación que empezó a circular este lunes, el senador indica que Andrade "ha sido un gran aporte en la Cámara de Diputados y también como ministro, así que espero y le deseo suerte para que salga elegido diputado por nuestro distrito".

La presidenta del PRI, Alejandra Bravo, aseguró que "Ossandón sigue creyendo erradamente que apoyar a personeros de la Nueva Mayoría le va a permitir ser un líder que pueda llegar a la presidencia".

Por su parte, el secretario general de RN, Mario Desbordes, señaló que "cuando uno se ciñe a los códigos partidarios, esperaría que no se haga un llamado de este tipo. No veo mala intención, porque en el mismo distrito está compitiendo la hermana del senador (Ximena Ossandón), pero yo no lo hubiese hecho".

Sin embargo, desde el entorno de Ossandón explicaron que la grabación fue realizada hace varios meses en el contexto de una comida y no representa un apoyo a la candidatura de Andrade, sino que es un testimonio de la amistad que hay entre ambos.