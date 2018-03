Delegado presidencial de Ñuble: Recibiremos un gobierno complicado financieramente

La delegada presidencial de Ñuble, Lorena Vera, entregó un informe de 120 páginas con el estado actual de la instalación de la nueva región a Martín Arrau, quien ocupará su cargo a partir de este domingo.

Los documentos dan cuenta de la instauración del nuevo territorio y el trabajo que se realizó con cada Ministerio, los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la región, como la formulación e implementación además de la inversión pública necesaria.

En ese contexto, Lorena Vera manifestó que "el desafío neto es presupuestario; a partir de eso se puede adquirir la infraestructura, más personal. Eso sí, la capacidad de instalar la institucionalidad pública va a ser gradual y en eso todos debemos ser responsables. Es muy posible que no todo se instale como lo soñamos o con los números óptimos que entregué hace un tiempo".

Al respecto, Martín Arrau recordó que la nueva institucionalidad parte el 6 de septiembre con 16 Seremis y un Intendente.

"Sabemos que vamos a recibir un gobierno complicado desde el punto de vista financiero, donde ya se ven algunos déficit de ejecución presupuestaria de aquí a fin de año", dijo el nuevo delegado presidencial.

Junto con eso, explicó que estas falencias estarían dadas porque sólo Interior incluyó a Ñuble dentro de su ítem de implementación en la discusión presupuestaria que se llevó a cabo en el Congreso.

Asimismo, Arrau planteó que su trabajó ya comenzó extraoficialmente. "Existe la voluntad de sacar el proyecto adelante. Solo esta semana me he reunido con más de 10 ministros y subsecretarios, además del Contralor, quien me explicó que tampoco se incluyó la implementación de Ñuble para este año en el presupuesto", aseguró.