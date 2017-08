Evópoli: "No hay voluntad en Chile Vamos para lista única parlamentaria"

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró este miércoles que no hay voluntad en Chile Vamos para una lista única en la discusión parlamentaria, advirtiendo que estudian "seriamente" ir es una lista sin los otros partidos del bloque.

En la última reunión entre UDI, RN, Evópoli y PRI se ofrecieron los mismos 19 cupos que en un principio el gremialismo daba a Evolución Política, lo que provocó que todas las negociaciones llegaran a fojas cero, pese a que durante la pasada jornada se había avanzado en las conversaciones.

"Da lo mismos cuáles son los distritos o los no distritos. Lo que puedo decir es que lamentablemente lo que vivimos en el día de ayer no lo vivimos hoy", aseguró el dirigente.

Undurraga indicó que "esta fue una reunión que dio un paso atrás. No hay voluntad de construir una lista unitaria. No es que se le esté pidiendo a Evópoli o no se le esté pidiendo a Evópoli, no soy víctima, soy un actor tan importante como es el PRI, como es la UDI y como es RN".

"No vi que haya esa voluntad (por lista única). Si es que no cambian las propuestas de aquí al viernes, bueno, tendremos que ir dentro de Chile Vamos y estudiar seriamente ir en una lista única solo de Evópoli y que el resto de los partidos vea qué va a hacer", advirtió.

Pese a esto, habrá otra reunión este jueves y se tratará de calzar los 183 cupos para la Cámara de Diputados entre los partidos del bloque antes de la fecha límite del 21 de agosto.