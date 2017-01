Evópoli pidió "igualdad de condiciones" de cara a la elección parlamentaria

Este lunes se reunió el comité ejecutivo de Chile Vamos para tratar de llegar a un acuerdo de cara a las elecciones parlamentarias de octubre próximo.

Ya el viernes pasado hubo una cita en la cual el bloque opositor avanzó solo en algunas regiones del norte, no hubo debate de nombres, pero en concreto RN y la UDI plantearon competir en dos listas para la Parlamentaria, tal como ocurrió en las Municipales.

Tras la cita de este lunes se acordó una nueva reunión para esta semana y no dejar para marzo dicha definición, como lo habían acordado anteriormente.

Aunque el día y el lugar aún no está resuelto, hay apertura de los partidos en discordia, como ocurre con Evópoli, que se mostró de acuerdo con la idea, aunque pidiendo igualdad de condiciones para no competir en todos los distritos, sino que ir en igualdad en las zonas que decidan participar.

"El tema no es de todos los distritos, sino que el tema es de cada uno de los distritos. Lo que nosotros estamos buscando es que al interior de cada uno de los distritos vayamos en las mismas condiciones en las que va el resto", dijo Francisco Undurraga, secretario general de la colectividad.

Francisco Undurraga, secretario general de Evópoli, planteó la postura de la colectividad. (Foto: Agencia UNO)

Undurraga añadió que "como buen proceso de negociación nosotros estamos disponibles a ser flexibles, la flexibilidad no significa entregar todos los distritos, porque eso no lo vamos a hacer, somos parte importante y relevante de Chile Vamos, no somos arroz graneado".

Desde RN y la UDI plantearon que es necesario llegar al mejor acuerdo posible.