Kast planea nueva visita a Bolsonaro, ahora con parlamentarios de Chile Vamos

José Antonio Kast está preparando una segunda visita al candidato presidencial de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro.

Tras el encuentro del jueves, su movimiento, "Acción Republicana", está contactando a diputados de Renovación Nacional como Miguel Mellado y Eduardo Durán para plantearles la opción de un encuentro posterior a la segunda vuelta. Las invitaciones podrían ampliarse también a la diputada Camila Flores y al senador Manuel José Ossandón.

Consultado por el asunto el timonel RN, Mario Desbordes, señaló que "no corresponde opinar sobre las visitas de personas que no pertenecen a la coalición", a Chile Vamos; esto en alusión a Kast.

"Respecto de los nuestros, (hay que) señalar que están en su derecho los que quieran ir, pero como partido político, Renovación Nacional no va a ir", puntualizó.

"Tenemos, obviamente, reproches, reparos de fondo en muchas de las frases del candidato presidencial Bolsonaro, pero además de eso, hay un proceso electoral en curso que nos corresponde respetar", comentó el también diputado Desbordes.

"No es institucional"

Una mirada similar expuso el secretario general de la UDI, Issa Kort, quien aprovechó de dar por superada la controversia que generó dentro del partido y del conglomerado la visita a Bolsonaro de Jacqueline van Rysselberghe.

"Es un tema de la senadora o de las personas que quieran ir, no es institucional, y menos es institucional para Chile Vamos. En ese sentido, reafirmamos nuestra convicción de ser un conglomerado que respeta totalmente la democracia", dijo Issa Kort.

"Respetamos que existan acciones particulares, personales. José Antonio Kast hoy en día no forma parte de Chile Vamos, no forma parte de la UDI. Por lo tanto, nosotros no nos hacernos responsables y cada una de las acciones que tomen los parlamentarios de algún partido de Chile Vamos son a título particular", indicó el dirigente y legislador gremialista.